45ª Feria del Libro
Antonio Castro: una mirada irónica a lo cotidiano
El autor utiliza elementos cotidianos como hilo conductor para explorar la vida rural y lo ordinario en 'Una novela corta, nueve relatos largos y un cuento absurdo'
En el panorama de la edición independiente en esta Feria del Libro, Nia Estévez, de la editorial RE Editores, nos recomeinda una joya literaria que no puede faltar en la mesita de noche de cualquier amante de la lectura. Se trata de la obra 'Una novela corta, nueve relatos largos y un cuento absurdo', de Antonio Castro Sánchez (Villarta de los Montes, 1957). Este autor logra diseccionar la realidad con una escritura sencilla pero cargada de ironía inteligente.
El libro se estructura tal cual menciona su nombre -una novela corta, nueve relatos largos y un cuento que describre como absurdo-. Pero lo que hace a esta propuesta aun más especial es la capacidad de entrelazar disciplinas artísticas. Cada relato cobra vida, no solo a través de las palabras, sino también mediante cuadros de una pintora profesional afincada en Bélgica. La artista, tras sumergirse en la lectura de cada texto, creó piezas visuales únicas que capturan la esencia con la que comienza cada historia. Además, la portada ilustra el 'cuento absurdo' sobre submarinos en medio de una era.
Esos hilos conductores en forma de imágenes que recorren los nueve relatos largos son un objeto cotidiano que desencadenan la trama. Castro utiliza elementos tan comunes y sencillos de nuestra cultura como una moneda, una toca, un morral o un botijo para abrir la puerta a narrativas más profundas. Es una mirada diferente sobre lo más frecuente de la vida rural y su gente, donde lo ordinario se vuelve extraordinario bajo la lupa del autor.
Esta obra no es solo un libro, sino que se convierte en un diálogo entre las obras de arte y la narrativa, enriqueciéndose la una de la otra. Un viaje por escenas que resultan familiares pero que, al mismo tiempo, sorprende con giros inesperados. Si buscas una apuesta segura que combine la sencillez con la profundidad emocional y visual, 'Una novela corta, nueve relatos largos y un cuento absurdo' es de obligada lectura.
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