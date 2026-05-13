Visitas, talleres y música para celebrar el Día Internacional de los Museos en el Luis de Morales de Badajoz

El Luis de Morales convertirá Badajoz en punto de encuentro para la cultura durante cuatro días con motivo del Día Internacional de los Museos. Del 15 al 18 de mayo, el espacio ofrecerá una programación especial con visitas guiadas, talleres infantiles, actividades escolares y música en directo, pensada para acercar el museo a públicos de todas las edades.

La programación arrancará el viernes 15 de mayo, a las 18.30 horas, con una visita guiada a la exposición temporal ‘Costillo en privadas’, conducida por su comisario, Julián Mesa. La muestra reúne más de 40 obras del artista pacense Luis Costillo, procedentes de colecciones particulares.

El sábado 16 de mayo, a las 11.00 horas, se celebrará una visita especial a la exposición permanente bajo el título ‘Las paces pacenses. Badajoz uniendo una península dividida’. La actividad toma como referencia el lema de esta edición del Día Internacional de los Museos, ‘Museos uniendo un mundo dividido’, y propone un recorrido por los tratados y acuerdos de paz firmados en la ciudad a lo largo de la historia. Para asistir será necesaria inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.

Actividades infantiles

Las actividades continuarán el domingo 17 de mayo, a las 12.00 horas, con el taller infantil ‘Construye tu museo’, dirigido a niños y niñas mayores de 8 años. Durante la actividad, los participantes podrán elaborar maquetas en papel del edificio del museo. Las inscripciones deberán realizarse mediante correo electrónico a recepcionmuseoluisdemorales@aytobadajoz.es, indicando el nombre, apellidos y edad del menor.

El lunes 18 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, el museo abrirá en horario especial y acogerá por la mañana distintas actividades escolares con alumnado del colegio Luis de Morales y del Centro de Educación Especial Los Ángeles. Estas propuestas contarán además con la colaboración de Carmen Corchero, coordinadora del área didáctica de la Asociación Amigos de Badajoz.

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Finalmente, esa misma tarde, a las 19.00 horas, el concierto especial a cargo del Aula de Canto y Coro de las Escuelas Municipales de Música será el encargado de cerrar esta programación.