Sentencia
La Audiencia de Badajoz absuelve del delito de asesinato a la menor condenada por el crimen de Belén Cortés
Estima parcialmente el recurso de la adolescente y mantiene la condena de 2 años por un delito de robo para ella
Ratifica los 6 años de internamiento para el otro menor que recurrió el fallo
La Audiencia de Badajoz ha absuelto del delito de asesinato a la menor condenada por el crimen de la educadora Belén Cortés. Lo ha hecho al entender que el auto de ampliación de la sentencia del Juzgado de Menores incorporaba nuevos hechos con respecto a la adolescente, sobre la que se asienta su condena como cómplice, que excedía la corrección de errores.
Sí mantiene para ella los 2 años de internamiento por robo con violencia para ella y también confirma la medida de 6 años de internamiento en régimen cerrado para el otro menor que recurrió la sentencia condenatoria ante la Audiencia. El tercer condenado no presentó recurso y aceptó el fallo.
De esta forma, estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de la adolescente, que argumentaba que, un día después de notificarse la sentencia del Juzgado de Menores, la jueza dictó un auto en el que ampliaba el relato fáctico en cuanto a su representada, es decir, que consideraba probados hechos que no se habían dado por acreditados en el fallo, con lo que se quebraba el principio de intangibilidad de las resoluciones judiciales.
La Audiencia de Badajoz le da la razón y señala que “el contenido de esta postrera resolución excede del estrecho margen que habría de tener un auto de rectificación de errores, pues se añade un párrafo que antes no existía en la sentencia, y sobre ese párrafo nuevo (y novedoso) se asienta la condena como cómplice del delito de asesinato. Jurídicamente, esto no es posible realizarlo, y menos contra reo”.
La sentencia no es firme y cabe interponer recurso de casación.
(Noticia en ampliación)
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