Badajoz recupera una placa de Enrique Pérez Comendador sustraída en 1999 tras 27 años desaparecida

Badajoz ha recuperado una placa del escultor Enrique Pérez Comendador sustraída en abril de 1999 del monumento dedicado a Hernando de Soto, una pieza que ha permanecido desaparecida durante 27 años y que ahora vuelve a la ciudad en régimen de depósito, a la espera de la resolución judicial definitiva sobre su titularidad.

La obra fue localizada en Madrid gracias a la investigación de un coleccionista e investigador pacense, que reconoció la pieza en un anuncio de compraventa, lo que permitió activar el proceso de verificación, denuncia y recuperación con la intervención de la Policía Nacional y especialistas en patrimonio.

"Hoy estamos en un momento feliz"

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado el valor simbólico de la recuperación y el trabajo conjunto que ha permitido el retorno de la placa. "En primer lugar, el agradecimiento. Hoy estamos en un momento feliz en el que se nos ha hecho la entrega de la placa perdida, extraviada, sustraída", ha señalado, subrayando la colaboración de los distintos cuerpos y expertos implicados.

Ignacio Gragera, alcalde, y Rubén Galea, concejal de Patrimonio Histórico, (a la derecha), junto a José Ramón González, descubridor de la placa en Madrid, y responsables de la Policía Nacional en Extremadura. / Jesús G. Hinchado

Gragera ha recordado el vínculo emocional de la pieza con la ciudad: "Para la ciudad de Badajoz, esa estatua y esta placa formaban parte del día a día", evocando su presencia en enclaves como la Plaza de los Alféreces, la Avenida de Huelva y posteriormente Valdepasillas.

El regidor ha confirmado que la pieza no volverá a su ubicación original por motivos de seguridad: "No se va a volver a colocar. Entendemos que esta pieza, con estas características y esta historia, pues ya merece tener su propio espacio expositivo".

Además, ha explicado la hoja de ruta prevista: "Vamos a hacer una réplica, vamos a volver a colocarla en la estatua", mientras el original podría incorporarse al futuro Museo de la Ciudad u otro espacio expositivo.

Una investigación "larga y compleja"

Desde la Brigada Provincial de Policía Judicial, Grupo Cuarto de Delitos Patrimoniales, han descrito un proceso de investigación prolongado y coordinado entre distintas unidades. "Fue una investigación larga y compleja, en la que se han visto implicadas múltiples brigadas", han indicado, destacando especialmente la colaboración de la Brigada de Patrimonio Histórico en Madrid.

Han subrayado el valor cultural de la recuperación: "No es simplemente una pieza, sino la restitución al patrimonio histórico y de todo lo que representa".

Sobre la situación legal de la obra, han precisado: "Se hace entrega en cadena de depósito y será la autoridad judicial quien determine el final de la pieza". La placa fue sustraída en abril de 1999, según consta en la investigación, y su aparición reciente ha permitido reabrir un caso cerrado durante décadas.

El investigador que reconoció la pieza en internet

El hallazgo ha sido posible gracias a José Ramón González, investigador y coleccionista de arte de Badajoz, que detectó la pieza en un anuncio online mientras realizaba búsquedas habituales de obras de artistas extremeños. "Realmente la descubrí porque pusieron un anuncio en internet. La tenían a la venta por 4.000 euros", ha explicado, añadiendo que la identificó de inmediato: "La localicé al momento, sabía que era esta pieza de Pérez Comendador".

El investigador ha relatado el proceso de verificación: "Mandé a mis familiares a que vieran el monumento in situ y a los dos días acudí al rastro a verificar que era la pieza". Tras contrastar documentación histórica y hemeroteca, formalizó la denuncia: "Entre el 6 y el 8 hice la investigación y el día 9 puse la denuncia. O sea que en total una semana".

Sobre el valor de la obra, ha destacado su dimensión histórica: "No es de las obras más monumentales, pero el valor que tiene sobre todo es histórico, una alegoría de Extremadura".

Una obra con fuerte carga simbólica e histórica

La pieza forma parte del conjunto escultórico vinculado a Enrique Pérez Comendador, concebido como una alegoría de Extremadura encargada por la Diputación de Badajoz en un contexto histórico complejo.

Según la investigación, la obra no solo tiene un valor artístico, sino también una carga simbólica ligada a la identidad regional y a la evolución del propio monumento a Hernando de Soto, donde estuvo instalada durante décadas antes de su desaparición. Aparecen tres representaciones humanas, "la figura central representa a la tierra, por eso tiene una rama de trigo sobre el pecho. Y las otras figuras femeninas y masculinas son dos campesinos que yo siempre he querido creer que representan realmente a las dos provincias extremeñas, que son Cáceres y Badajoz", dice el investigador.

De esta obra, José Ramón González asegura que había tres copias que están repartidas: "La original se la regaló la Diputación de Badajoz a Franco que la tendrá su familia; la otra que está en el Museo Pérez Comendador de Hervás y esta", dice.

Réplica en la calle y futuro museo para el original

El ayuntamiento ha confirmado que la pieza original no será reinstalada en la vía pública por motivos de seguridad, con el objetivo de evitar nuevos robos. "No queremos correr ningún riesgo para que pueda volver a ser sustraída", ha explicado el alcalde.

En su lugar, se elaborará una réplica exacta que volverá al monumento original, mientras el bajorrelieve original se destinará a un espacio expositivo: "El Museo de la Ciudad parece el sitio más adecuado". El investigador también ha respaldado esta solución: "Hoy en día hay muchísimas técnicas para replicar una obra de bronce y que quede exactamente igual".

Detalle del bajorrelieve de Pérez Comendador sustraído de Badajoz y hallado en el rastro de Madrid. / Jesús G. Hinchado

Patrimonio recuperado para la memoria colectiva de Badajoz

La devolución de esta placa supone la recuperación de un fragmento del patrimonio urbano y sentimental de Badajoz, desaparecido durante casi tres décadas. La colaboración entre ciudadanía, especialistas y Policía Nacional ha sido clave para resolver un caso que, como han subrayado los agentes, trasciende lo material: "Es la restitución al patrimonio histórico y de todo lo que representa".

Un retorno que cierra una larga ausencia y devuelve a la ciudad una pieza que forma parte de su memoria colectiva.