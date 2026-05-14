Badajoz volverá a reunir talento en el III Campus Paco Redondo BCB

El baloncesto formativo volverá a tener protagonismo este verano en la capital pacense con la celebración del III Campus Paco Redondo BCB, que se desarrollará del 20 al 25 de julio en el Pabellón Nuria Cabanillas. La cita contará nuevamente con la presencia diaria de Paco Redondo, actual entrenador asistente de la Selección Española, y de Juan Trapero, preparador físico del Real Madrid.

El campus, organizado por el Club Baloncesto Ciudad de Badajoz junto a la Fundación Municipal de Deportes y el Ayuntamiento, abrirá sus puertas a jugadores y jugadoras nacidos entre 2008 y 2016. La organización limitará la participación a 70 inscritos con el objetivo de garantizar grupos reducidos y un trabajo individualizado.

Formación y tecnificación

El programa estará centrado en la tecnificación, la preparación física y la competición, además de incluir diferentes actividades complementarias durante las jornadas. La iniciativa se ha consolidado en apenas tres ediciones como una de las propuestas deportivas más destacadas del verano en Extremadura.

La inscripción tendrá un coste de 195 euros y podrá formalizarse a través de la web oficial del campus. Desde la organización destacan que Badajoz se mantiene así dentro del circuito nacional de sedes vinculadas a este proyecto, junto a ciudades como Madrid, Badalona o Palma de Mallorca.

Nueva etapa de Redondo

Paco Redondo atraviesa además una nueva etapa profesional tras incorporarse en 2025 al cuerpo técnico de la Selección Española absoluta junto a Chus Mateo. Después de más de una década formando parte de la estructura del Real Madrid, el técnico compagina ahora sus funciones federativas con colaboraciones televisivas como analista en retransmisiones de la ACB.

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El entrenador visitó recientemente Badajoz para ultimar detalles de la organización y agradeció el respaldo institucional recibido para mantener el campus en la ciudad un verano más.