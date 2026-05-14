La defensa de la menor absuelta por el crimen de Belén Cortés: "Ella no tuvo nada que ver con el asesinato"

"Hemos peleado durante un año y medio por su inocencia y ha quedado exculpada". El abogado de la menor absuelta por el crimen de Belén Cortés, Leopoldo Torrado, ha mostrado su satisfacción por la resolución de la Audiencia de Badajoz, que ha estimado parcialmente su recurso y ha revocado la condena del Juzgado de Menores que impuso a la adolescente 5 años de internamiento en régimen cerrado como cómplice.

Para Torrado, la sentencia de la Audiencia refrenda lo que esta parte ha mantenido desde el principio: "Ella no tuvo nada que ver con el asesinato".

El tribunal sí mantiene son los 2 años de internamiento para ella como autora de un robo con violencia (se apoderó del móvil y otros objetos de Belén Cortés antes de huir con los dos menores condenados por el asesinato de la educadora) y la medida de la libertad vigilada, una vez cumplidos. Su abogado ha avanzado que solicitará que se suspenda la condena (ya ha pasó 9 meses internada de manera cautelar que se tienen que descontar) para que no ingrese en un centro de cumplimiento de medidas judiciales por este delito.

La defensa, que ha querido mostrar su "máximo respeto" por la víctima y el "profundo" dolor de su familia, sostiene que, precisamente, por la gravedad de los hechos resulta "esencial" que la respuesta judicial delimite con el máximo rigor la responsabilidad individual de cada persona implicada en los mismos, "especialmente cuando se trata de menores de edad y de hechos de enorme trascendencia humana, social y jurídica".

En este sentido, subraya que la resolución de la Audiencia de Badajoz es "especialmente clara" al diferenciar entre la responsabilidad que pueda derivarse de otros hechos y la "gravísima" imputación de asesinato: "La Sala concluye que nuestra representada no participó en la ejecución material del asesinato, ni realizó aportación causal alguna al resultado mortal, descartando así su responsabilidad por la muerte de la víctima", señala esta parte.

Principio esencial

Para la defensa, esta sentencia pone de relieve una cuestión de "extraordinaria importancia": que no es posible construir una condena por asesinato introduciendo posteriormente hechos incriminatorios nuevos mediante un auto de aclaración.

"La Audiencia entiende que esa forma de proceder excedía de una mera rectificación material y afectaba a garantías procesales básicas. Por ello, la absolución acordada no responde a una cuestión meramente formal, sino a un principio esencial del Estado de Derecho: nadie puede ser condenado por unos hechos que no aparecen debidamente fijados y probados en la sentencia, y menos aún por un delito de la máxima gravedad como el asesinato", argumenta.

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Torrado considera que esta sentencia "restablece una delimitación justa de su responsabilidad y evita que cargue con una imputación que la propia Audiencia considera no acreditada".