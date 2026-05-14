La Diputación de Badajoz destina 4 millones a equipamiento para entidades sociales y residencias de mayores municipales

Existía una necesidad que ninguna otra administración atiende y la Diputación de Badajoz ha creado dos líneas de ayudas sociales para cubrirla, a pesar de que no es una competencia propia. La presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto ha comparecido este jueves para anunciar un plan dotado con 4 millones de euros, destinados a equipamientos de las sedes de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de los pueblos que atienden a colectivos vulnerables y, por otro lado, a centros de día y residencias de ancianos municipales de localidades con menos de 20.000 habitantes.

"La Diputación de Badajoz es la única que destina parte de sus recursos a mejorar la sostenibilidad de las asociaciones del Tercer Sector de la provincia y garantizar unos servicios sociales dignos", ha destacado la presidenta.

Las bases de estas dos nuevas convocatorias de subvenciones de la diputación se publican hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y las ayudas se pueden solicitar a partir de mañana viernes. Ambas convocatorias forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones de la diputación para este año.

Hasta el 31 de octubre

La primera convocatoria interesa a entidades del Tercer sector de acción social que tengan sede o delegación permanente en la provincia que trabajen con personas vulnerables. Con esta ayuda podrán adquirir equipamiento o realizar actuaciones de rehabilitación, reforma o reparaciones necesarias para desarrollar sus actividades de carácter social. La dotación presupuestaria de esta línea es de 2 millones de euros, con la posibilidad de incrementarse. Se concederán en dos fases. Una primera dotada con 1,8 millones de euros, que estará abierta hasta el 31 de julio. Una segunda, con 200.000 euros, desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre.

Con esta convocatoria se pretende que asociaciones sociales puedan atender con garantías las necesidades de sus usuarios cubriendo sus carencias. Para poder recibir estas ayudas, las sedes deben ser de propiedad de la asociación o estar alquilada por un arrendatario privado. No pueden ser de titularidad pública.

Las subvenciones se concederán por concurrencia competitiva, para lo que se ha establecido un criterio de selección, en el que se tiene en cuenta la prioridad de los usuarios dependiendo de sus características, la población, el impacto y la cofinanciación. Si hubiera empate, se dará prioridad a los municipios más pequeños.

Como las asociaciones no suelen disponer de recursos para financiar estas actuaciones hasta que se hace efectiva la ayuda, lo que hace la diputación es un pago único de la totalidad de la cuantía de la ayuda y las asociaciones dispondrán de 6 meses para realizar la inversión. Una vez que la terminen podrán presentar la justificación en el plazo de un mes.

78 municipios pueden acogerse

La segunda convocatoria se denomina Plan de Servicios Sociales y está destinada a los municipios de menos de 20.000 habitantes y a las entidades locales menores para que puedan adquirir equipamiento o acometer reformas y reparaciones en centros de día y residencias de mayores de titularidad municipal, para que puedan cumplir con sus competencias en materia de servicios sociales. En este caso las dependencias sí tienen que ser municipales y estos centros deben estar acreditados en los datos oficiales del Sepad.

La dotación es de 2 millones de euros, que también podrían incrementarse. Se podrán beneficiar ayuntamientos que hayan adquirido equipamientos o realizado reformas y reparaciones desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. Se adjudicarán por concurrencia no competitiva, teniendo en cuenta dos criterios de reparto: el 70% de la puntuación dependerá de las plazas del centro y el 30% de la población mayor de 65 del municipio. En las bases ya publicadas aparecen los 78 municipios que pueden acogerse a esta ayuda, con la cantidad que les corresponde. Tienen un mes para solicitarla desde mañana. También se establece el pago anticipado del cien por cien de la subvención

Cuatro tipos de ayudas

Para ambas ayudas se han establecido cuatro líneas de subvención: Una primera destinada a equipamiento básico, el mobiliario o electrodomésticos, hasta 3.000 euros. Una segunda de hasta 5.000 euros para equipamiento informático o tecnológico que empleen en actividades formativas, educativas o terapéuticas, bien porque se hayan quedado obsoletos o surjan nuevas necesidades. La tercera, con hasta 10.000 euros es para equipamiento técnico sanitario básico para los usuarios, donde tienen cabida desde los destinados a fisioterapia, rehabilitación neurológica o material de terapia de estimulación. Una última línea de hasta 30.000 euros para actuaciones de rehabilitación, reforma, reparación o mejoras en la accesibilidad, ahorro energético o cubiertas. Se incluye también la redacción del proyecto técnico.

En el caso de las entidades sociales, podrán solicitar hasta dos líneas de estas cuatro. No así los ayuntamientos, que pueden solicitar las cuatro líneas.