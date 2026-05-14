A los dos encarcelados en Badajoz por el robo del camión de los regalos de Monesterio se les atribuyen 16 robos en 9 municipios de la región

A los dos encarcelados por el robo del camión de los regalos de Monesterio se les atribuyen 16 robos en 9 municipios de la región. La Guardia Civil ha dado un importante golpe a la delincuencia organizada en Extremadura con la desarticulación de un grupo criminal al que se relaciona con una oleada de asaltos cometidos desde el pasado año en distintas localidades pacenses y cacereñas. Entre los delitos investigados se encuentra el mediático robo de la caja fuerte del conocido camión de los regalos estacionado en el área de servicio Leo de Monesterio, un suceso que generó una enorme repercusión social y mediática en toda España.

La denominada operación ‘Xtafeta’, desarrollada por agentes de la Guardia Civil de Badajoz, ha permitido detener en la capital pacense a dos de los supuestos integrantes de esta organización. Ambos han ingresado ya en prisión provisional por orden judicial, mientras que un tercer implicado permanece plenamente identificado y en paradero desconocido. El cuarto integrante del grupo falleció recientemente, según han confirmado fuentes de la investigación.

Robos por toda Extremadura

Los detenidos están acusados de 16 robos, además de delitos de falsedad documental, robo y hurto de uso de vehículos, delito electoral y pertenencia a grupo delictivo. Los investigadores sostienen que la banda actuó en las localidades cacereñas de Almoharín y Casas del Monte, así como en los municipios pacenses de Trujillanos, Villafranca de los Barros, Monesterio, Santa Amalia, Torremejía, Fuente de Cantos y Nogales. El botín total podría superar los 90.000 euros.

La investigación se inició tras varios robos cometidos en oficinas de Correos de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía. Según ha explicado la Oficina Periférica de Comunicación de la Guardia Civil de Badajoz, los autores "tras forzar los accesos, se apoderaron de las cajas fuertes que guardaban dinero, además de los votos electorales emitidos por correo que almacenaba una de ellas".

Polémica por el robo de votos

Uno de los episodios que más impacto provocó fue precisamente el robo de los votos por correo en la oficina postal de Fuente de Cantos durante las elecciones autonómicas. Aquello desató una fuerte polémica política y abrió un intenso debate sobre la seguridad del proceso electoral. Ahora, la Guardia Civil considera esclarecido aquel asalto dentro de una trama cuyo principal objetivo era el dinero y los objetos de valor.

Las pesquisas desarrolladas durante meses permitieron conectar estos hechos con otros robos similares en establecimientos comerciales. "De las inspecciones oculares realizadas, manifestaciones de testigos y otros indicios obtenidos, se pudo sospechar de un grupo de personas consiguiendo relacionarlos en la autoría con otros robos similares", detallan desde la Guardia Civil.

Imagen de los votos robados de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz). / Guardia Civil

Planificación de cada golpe

Los investigadores descubrieron además un sofisticado método de actuación. El grupo planificaba cada golpe de manera coordinada, desplazándose hasta los lugares donde actuaban en vehículos robados previamente en talleres o sustraídos en la vía pública. Para dificultar la acción policial utilizaban placas de matrícula dobladas correspondientes a vehículos de la misma marca y modelo.

La revisión de imágenes de seguridad y las pruebas periciales obtenidas durante la investigación fueron determinantes para identificar a los cuatro integrantes de la organización, todos ellos vecinos de Badajoz y con antecedentes por hechos similares. "El grupo planificaba cada acción de manera coordinada", recalcan desde la Benemérita, que considera clave el trabajo técnico realizado para desmantelar la banda.

Continúa la investigación

Entre los robos atribuidos a los detenidos destaca especialmente el asalto al camión de los regalos de Monesterio, ocurrido en el complejo Leo. Aquel robo causó una enorme conmoción en plena campaña navideña después de que los ladrones arrancaran una caja fuerte de grandes dimensiones del interior de un tráiler y huyeran con ella para posteriormente forzarla y hacerse con el dinero.

El Instituto Armado también identificó a los otros dos coautores de los hechos, según informan. Uno de ellos falleció recientemente y en estos momentos mantiene ahora abierta la operación para localizar al otro integrante del grupo, sobre el que pesa una orden de búsqueda. "Continuamos la investigación para tratar de localizar al cuarto coautor que se encuentra plenamente identificado", señalan desde la Oficina de Comunicación.

Las diligencias han sido entregadas en la Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Zafra, que ha decretado el ingreso en prisión provisional de los dos arrestados. Mientras tanto, los investigadores no descartan que puedan aparecer nuevas vinculaciones con otros robos cometidos en Extremadura durante los últimos meses.