La escritora mallorquina Roser Amills reivindica en Badajoz que "la lectura nos ayuda a ser mejores personas"

Badajoz vuelve a encontrarse con Roser Amills. La escritora mallorquina ha visitado la Feria del Libro para presentar El librero de Macondo, la obra con la que ganó en octubre el XXIX Premio de Novela Ciudad de Badajoz y en la que rescata la figura de Ramon Vinyes, escritor, dramaturgo y librero catalán exiliado en Colombia tras la Guerra Civil española.

La novela reconstruye la relación entre el joven Gabriel García Márquez y Vinyes, un intelectual decisivo en la formación literaria del futuro autor de Cien años de soledad. García Márquez lo convirtió años después en "el sabio que había leído todos los libros", una figura ya mítica dentro del universo de Macondo. Amills lo devuelve ahora al centro de la historia con una novela sobre la creación literaria, el exilio, la memoria y la necesidad de escribir incluso cuando todo parece jugar en contra.

El librero de Macondo se acerca a un García Márquez todavía lejos del reconocimiento internacional. No aparece aquí el Nobel consagrado ni el escritor convertido en símbolo de una época, sino un joven lleno de dudas, inseguridades y preguntas sobre su propio camino. En ese proceso, Vinyes aparece como un maestro inesperado, un hombre marcado por el desarraigo, la precariedad y el desencanto, pero también por una lucidez capaz de abrir puertas a quienes lo rodean.

En declaracones a La Crónica de Badajoz, Roser Amills ha subrayado que la obra habla del sentido de la lectura y de la escritura, y también del valor de dedicar tiempo, esfuerzo y vida a una historia que todavía no se sabe si encontrará su lugar.

Su trabajo plantea una pregunta central, la de cómo nace una obra literaria capaz de transformar a los lectores. En el caso de Cien años de soledad, Amills ha recordado que se trata de un libro que "le ha cambiado la vida a muchísima gente" y que modificó la historia de la literatura. La autora se detiene precisamente en el camino previo, en el proceso íntimo y humano que permite que una experiencia personal llegue a convertirse en una historia universal.

El exilio y la memoria

La narración atraviesa escenarios como Barcelona, Barranquilla, París, Mallorca y México, siguiendo los desplazamientos geográficos y vitales de sus protagonistas. A través de esos lugares, Amills compone un mapa literario y emocional que une Europa y América Latina, el pasado y el presente, la derrota y la persistencia. La novela combina el relato histórico con una reflexión sobre las heridas del exilio y las formas en que la literatura permite reconstruir una identidad.

Ramon Vinyes aparece como un personaje atravesado por la pérdida, pero no reducido a ella. Su librería, sus lecturas y su conversación con los jóvenes escritores de Barranquilla se convierten en un espacio de transmisión cultural. En torno a él, la novela muestra cómo los libros pueden convertirse en refugio, escuela y forma de resistencia.

La vocación de escribir

Amills ha construido la obra con capítulos breves y escenas fragmentarias que dan agilidad al relato y permiten recorrer más de un siglo de historia. Esa estructura facilita el diálogo entre la investigación histórica y una mirada personal sobre la escritura. La autora introduce además elementos autobiográficos que conectan la memoria de sus personajes con sus propias preguntas como escritora.

"Escribir desmonta unas certezas y obliga a reconstruir otras desde un lugar incómodo y verdadero", ha señalado la autora. Esa idea recorre toda la novela, que no presenta la literatura como una vocación idealizada, sino como un oficio lleno de dudas, miedos y contradicciones. La escritura aparece como una forma de conocimiento, pero también como una experiencia que exige renuncias y obliga a mirar de frente lo que incomoda.

"La obra permite recordar que incluso los grandes nombres de la literatura fueron antes personas corrientes, llenas de incertidumbre y necesidad de orientación" Roser Amills — Autora de 'El librero de Macondo'

La escritora ha defendido que la historia puede conectar especialmente con los lectores actuales por su dimensión humana. "Es la historia de un escritor joven que todavía no sabe si será capaz de escribir y un escritor mayor que tiene la generosidad de querer ayudar a un joven", ha dicho. Para Amills, esa relación permite recordar que incluso los grandes nombres de la literatura fueron antes personas corrientes, llenas de incertidumbre y necesidad de orientación.

Una defensa de las historias humanas

En un momento marcado por los debates sobre la inteligencia artificial y los cambios en los hábitos de lectura, Amills ha reivindicado el regreso a las historias humanas. La escritora considera que El librero de Macondo puede interesar a quienes buscan comprender de qué están hechos los grandes libros y cómo nacen las obras que perduran. "Antes de ser un genio, Gabriel García Márquez era una persona como tú y como yo", ha precisado.

La novela insiste también en el valor de la lectura como una herramienta para comprender mejor a los demás. Amills ha señalado que leer ayuda a ser mejores personas y que esa idea resulta especialmente necesaria para los jóvenes. En ese sentido, su presentación en la Feria del Libro de Badajoz ha servido no solo para celebrar el premio obtenido por la obra, sino también para abrir una conversación sobre el papel de los libros en una sociedad que "necesita recuperar la escucha, la memoria y la empatía".

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Roser Amills posa con su quinta novela en San Francisco. / Jesús G. Hinchado

Roser Amills, nacida en Algaida en 1974, es escritora y periodista cultural. Ha publicado libros de poesía, narrativa y ensayo, y ha desarrollado una amplia trayectoria en medios de comunicación nacionales.