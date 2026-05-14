El estudio de danza Ana Baigorri actuará en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz

El espéctaculo de danza 'Movens Horizonts' del estudio de baile de Ana Baigorri, actuará en Badajoz. El espacio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés albergará esta tarde, a las 19.00 horas la representación coreográfica.

Según han explicado desde la organización del espectáculo, 'Movens Horizonts' es una propuesta de danza inclusiva con música variada adaptada a la sala del centro comercial, en la que van a participar bailarinas del estudio de danza Ana Baigorri.

Ana Baigorri es la fundadora de su propio proyecto artístico y pedagógico desde 2022. "La academia de baile de Ana Baigorri es un espacio diverso e inclusivo de formación, creación y búsqueda centrado en la Danza como un recurso para la vida en el que conviven perfiles profesionales y amateurs de todos los niveles y donde se trabajan con seriedad y diversión varias disciplinas", explica la organización de la función de baile.

Noticias relacionadas

La fundadora del estudio de danza inició su trayectoria a los cinco años en Badajoz, mostrando desde muy temprana edad un gusto y pasión hacia el arte del movimiento. A los trece años accedió a la institución formativa del Estudio de Danza María de Ávila, en Zaragoza, una de las instituciones formativas "más reconocidas" del mundo, donde completó su formación profesional en danza clásica y contemporánea, compaginando sus estudios académicos con la preparación artística.