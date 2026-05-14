Fernando Millán inaugura su exposición de pintura 'Siempre la luna' en Badajoz

Habrá nueva exposición de pintura en Badajoz. En concreto, la galería de Arte Joven será el espacio encargado de albergar las nuevas obras del pintor llerenense Fernando Millán. La muestra llamada 'Siempre la luna' permanecerá abierta al público en la galería desde el 15 de mayo hasta el 10 de junio, y su entrada es gratuita.

La exposición está compuesta por obras geométricas realizadas al óleo sobre papel. Desde Arte Joven aseguran que son composiciones "en las que el color azul nos trasmite ese halo de misterio e influjo que nuestro satélite provoca en la tierra y sus mareas,en nuestras mentes y, en nuestros pensamientos".

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Arte Joven es una empresa que se dedica al mundo del arte y que cuenta con sala de exposiciones, servicio de marquetería a medida,restauración y valoración de obras de arte, recuperacion de fotografías antiguas o deterioradas ubicada en la calle San Isidro 16C.