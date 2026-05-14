Todos los migrantes de Mali desalojados de la estación de autobuses de Badajoz ya cuentan con recurso habitacional

Los 17 migrantes de origen maliense que el pasado lunes fueron desalojados de la estación de autobuses de Badajoz ya cuentan con una solución habitacional y abandonarán la calle, según ha confirmado la organización Accem. La intervención social, coordinada en las últimas horas, ha permitido dar una alternativa a todas las personas afectadas, que se encontraban en situación de calle en la capital pacense.

El dispositivo se ha articulado en varias fases y tipos de acogida, combinando plazas en pisos de protección internacional, recursos de Cáritas y el Centro de Atención de Emergencias y Derivación (CAED), en función de la situación administrativa y el perfil de cada persona.

"Alternativa habitacional para todos"

El portavoz de Accem, Pedro de Santiago, ha explicado que la intervención ha permitido dar respuesta completa al grupo de personas desalojadas. "Ya hemos encontrado una alternativa habitacional para todos", ha informado a este diario. De Santiago ha detallado que la solución no es homogénea, sino adaptada a cada caso: "Para algunos es más a largo plazo y otros más a corto plazo", ha dicho.

Parte del grupo ya ha accedido a recursos estables dentro del sistema de acogida. En concreto, cuatro de los migrantes fueron trasladados a pisos de protección internacional en Cáceres: "Aunque inicialmente se marchaban el viernes, al final pasaron la noche del miércoles", ha explicado el portavoz, destacando que el traslado se ha adelantado para reducir el tiempo en situación de calle.

Otro grupo, formado por cinco personas, será derivado a recursos de la entidad Cáritas, pero sin concretar la localización exacta. Y el resto del grupo, once personas, ha sido derivado temporalmente al Centro de Atención de emergencias y Derivación (CAED) de Mérida, un recurso de emergencia.

Aunque esto será temporal: "Van a ir momentáneamente", ha detallado De Santiago, quien ha explicado su función como espacio de tránsito: "Es un centro de estancia temporal donde atiende a estas personas para cubrir sus necesidades básicas y luego se les orienta sobre su siguiente paso".

Un sistema escalonado mientras se tramita la protección internacional

Según ha explicado Accem, el objetivo del dispositivo es acompañar el proceso administrativo de protección internacional de los migrantes malienses, que en su mayoría cumplen el perfil para acceder a este sistema. "En ese CAED, esas once personas que tienen perfil de protección internacional, pueden estar el tiempo hasta que se formaliza la solicitud y pasan a una plaza en un piso de protección internacional", ha indicado el portavoz.

En el caso de las cuatro personas ya trasladadas a Cáceres, el acceso ha sido más rápido porque su solicitud ya estaba formalizada: "Ya se les ha concedido la plaza", ha precisado.

Además, se ha detectado que dos de los afectados cuentan con redes familiares en España, lo que también facilitará su itinerario de integración.

Algunos de los migrantes de Mali bajo el puente junto al Rivillas donde han dormido las últimas noches en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

De 17 a 20 personas: ampliación del grupo atendido

Los malienses desalojados de la estación de autobuses eran 17, inicialmente, pero Accem ha confirmado un dato relevante: el número de personas atendidas finalmente es ligeramente superior. En total, son 20 hombres los que han sido atendidos por dicha entidad.

Accem, más allá de la cobertura habitacional, han desplegado un dispositivo que incluye atención social, jurídica y de acompañamiento para facilitar su integración en el sistema.

"Requieren atención jurídica para saber cuáles son sus derechos y cuáles son sus posibles vías administrativas para regularizar la situación", ha explicado el portavoz, subrayando el papel de los equipos técnicos. Pero también una atención social para conocer cómo se encuentran físicamente.

Del mismo modo, el portavoz de la entidad señala que ya se han activado recursos psicológicos para algunos de los migrantes. Entienden que las secuelas del viaje y de vivir durante meses en situación de calle requieren de profesionales: "Se les ofrecerá la ayuda, pero son ellos los que la podrán aceptar o no".

Una intervención social tras el desalojo de la estación

El pasado lunes, estas personas fueron desalojadas de la estación de autobuses de Badajoz, donde se dirigían para pernoctar y así resguardarse de las inclemencias meteorológicas. Desde entonces, se activó un dispositivo de emergencia coordinado entre entidades sociales para evitar que permanecieran en la calle.

La solución actual, aunque temporal en algunos casos, garantiza que ninguna de las personas permanezca sin alojamiento mientras avanzan sus procesos administrativos y de acogida.

Con esta intervención, Badajoz cierra una situación de emergencia social que ha sido resuelta en apenas unos días, con la implicación de entidades sociales y recursos especializados del sistema de acogida internacional devolviendo la petición a la calle por parte de muchos colectivos sociales que reclaman un recurso en la ciudad en el que puedan resguardarse las personas sin hogar.