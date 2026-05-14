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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Badajoz pone coto a las procesionarias con trampas en los troncos de los árboles
El concejal de Medio Ambiente asegura que este año no han recibidio quejas, porque no ha habido orugas en el suelo de parques y zonas verdes
Cinco de los 17 migrantes que dormían en la calle en Badajoz tendrán alojamiento desde este viernes
Accem analiza la situación jurídica y social del grupo mientras busca alternativas habitacionales para los jóvenes llegados desde Mali
Programación del jueves 14 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Ángela Banzas y Santiago Díaz, entre lo más destacado
Las actividades matinales se mantendrán, como es habitual, tanto para público infantil como adulto
El talento aeroespacial joven despega en Talavera la Real con estudiantes de toda España
La Base Aérea celebra por primera vez la final nacional de CanSat: "El premio es estar aquí"
Extremadura es la tercera comunidad que más gasta en sanidad por habitante y la primera en peso sobre el PIB
La región destina 2.246 euros por persona, por detrás solo de País Vasco y Asturias. El gasto sanitario público alcanza los 2.365 millones
- La Guardia Civil detiene en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz)
- La construcción de Torre Geim IV refuerza la expansión inmobiliaria en la avenida de Elvas de Badajoz con 44 nuevas viviendas
- El Ayuntamiento de Badajoz oferta 225 puestos de trabajo temporales: estos son los requisitos
- Los 'hobbits' del Señor de los Anillos se mudan a las orillas del Guadiana en Badajoz
- Badajoz se entrega a la fe rociera con el inicio simbólico del camino
- Badajoz a medida: La moda que habita el Casco Antiguo
- Dos heridos graves al despeñarse un turismo tras salirse de la A-5 en Talavera la Real (Badajoz)
- Desalojados 17 migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz
El CEB Sant Jordi gana los Premios Basket Girlz con un proyecto para frenar el abandono del baloncesto femenino
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