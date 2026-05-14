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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 14 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Pinos de Las Vaguadas con las trampas abrazadas a sus troncos.

Pinos de Las Vaguadas con las trampas abrazadas a sus troncos. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Badajoz pone coto a las procesionarias con trampas en los troncos de los árboles

El concejal de Medio Ambiente asegura que este año no han recibidio quejas, porque no ha habido orugas en el suelo de parques y zonas verdes

Cinco de los 17 migrantes que dormían en la calle en Badajoz tendrán alojamiento desde este viernes

Accem analiza la situación jurídica y social del grupo mientras busca alternativas habitacionales para los jóvenes llegados desde Mali

Programación del jueves 14 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Ángela Banzas y Santiago Díaz, entre lo más destacado

Las actividades matinales se mantendrán, como es habitual, tanto para público infantil como adulto

El talento aeroespacial joven despega en Talavera la Real con estudiantes de toda España

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