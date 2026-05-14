Programación del jueves 14 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Ángela Banzas y Santiago Díaz, entre lo más destacado

La Feria del Libro de Badajoz 2026 continúa este jueves 14 de mayo en el paseo de San Francisco con Ángela Banzas, Santiago Díaz, Roser Amills y Juan José Vélez Otero entre los nombres más destacados.

En la programación matinal destacan este jueves las presentaciones de 'La voz última', de Juan Monzu Ponce, a las 12.30 horas; 'De portugaleses y bejaranos', de Guillermo Stewart Kurtz Schaefer, a las 13.00 horas; y 'El proceso de aculturación de Olivenza', de Heliodoro Núñez López, a las 13.30 horas, todas ellas en la Carpa de Conferencias.

Tarde de presentaciones

La programación de tarde comenzará a las 17.45 horas con la presentación de 'Un susurro entre los escombros', de Roberto Moral, en la Carpa de Conferencias. La actividad literaria continuará a las 18.15 horas con Alma Carmona y Cecilia Carmona, que presentarán '¿A qué sabe la S?'.

A las 18.45 horas será el turno de Silvia Bezos, Premio Pang! 2025, con 'Manos de pobre', Premio Aristas de Novela Gráfica. A las 19.15 horas, Juan José Vélez Otero presentará 'Los cantos rotos'. A las 19.45 horas llegará otra de las citas de la tarde con Roser Amills, que presentará 'El librero de Macondo'.

El tramo final de la tarde continuará a las 20.15 horas con Ángela Banzas y la presentación de 'Cuando el viento hable'. A las 21.00 horas, Santiago Díaz presentará 'El amo', mientras que, a esa misma hora, la Carpa temática-Ambigú gráfico acogerá la presentación de Pang! 2026 con Silvia Bezos.

Firmas de libros

La carpa del Ayuntamiento volverá a reunir a autores y lectores durante la tarde. A las 18.15 horas firmará Roberto Moral y, a las 18.45 horas, será el turno de Alma Carmona y Cecilia Carmona.

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Las firmas continuarán a las 19.15 horas con Silvia Bezos; a las 19.45 horas, con Juan José Vélez Otero; y a las 20.00 horas, con Santiago Díaz. A las 20.15 horas firmará Roser Amills y la agenda de firmas se cerrará a las 21.00 horas con Ángela Banzas.