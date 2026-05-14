"Quería transmitir la fortaleza femenina": Ángela Banzas lleva a Badajoz su novela finalista del Premio Planeta

Ángela Banzas llega a la Feria del Libro de Badajoz con Cuando el viento hable, una novela ambientada en la Galicia de posguerra que habla de miedo, familia, memoria y del poder de los libros para acompañar en los momentos más difíciles.

La escritora gallega presenta esta obra dentro de la gira promocional del Premio Planeta 2025, galardón del que ha sido finalista con su quinta novela. Una historia íntima y emocional que se adentra en la Galicia rural, en los silencios familiares y en esa memoria que, aunque se esconda durante años, siempre termina encontrando una forma de salir a la luz.

"Esta tarde estaré hablando justamente de esta historia, una historia que nos lleva a Galicia, a la Galicia rural y también a la posguerra", ha explicado Banzas en declaraciones a los medios.

Presentará su libro a las 20.15 horas en la carpa de conferencias y a las 21.00 horas firmará ejemplares en la del ayuntamiento. La cita con el público pacense será una oportunidad para acercarse a una obra construida desde la mirada de una niña que intenta comprender un mundo adulto lleno de sombras.

Una infancia frente al silencio

En Cuando el viento hable, Banzas recupera una época dura, pero lo hace desde una voz que no se resigna. La protagonista observa, pregunta y rellena con imaginación aquello que los mayores callan. La infancia aparece aquí como una forma de resistencia, como una manera de seguir buscando respuestas cuando alrededor solo se imponen el silencio, la religión, el miedo y los secretos de familia.

La autora reconoce que esa mirada infantil es una de las claves más originales de la novela. "Es la mirada de una niña que no entiende lo que está pasando porque solamente le envuelve el silencio", señala. En ese vacío, la niña encuentra refugio en los libros, en la fantasía y en la palabra escrita, herramientas que le ayudan a afrontar una realidad demasiado dura.

La autora construye así una atmósfera envolvente, con misterio, suspense y una melancolía que invita a reflexionar. "Siempre me gusta mucho trabajar el suspense, la intriga y también la ambientación", afirma. En esta ocasión, esa ambientación gallega acompaña a los personajes en un viaje que no es únicamente geográfico, sino también íntimo.

La fortaleza de las mujeres

Banzas ha subrayado que uno de los grandes mensajes de la novela es la fortaleza femenina. "Quería transmitir eso". En tiempos difíciles, como los de la posguerra, las mujeres y las madres se transforman para proteger a sus hijos, incluso cuando hacerlo implica cargar con silencios y heridas. La novela habla del amor como fuerza vital, pero también como impulso de supervivencia.

La autora define el recorrido emocional del libro como una experiencia que termina dejando una sensación balsámica. "Yo siempre digo que es como la caricia o el beso de una madre sobre una herida", expresa. Esa imagen resume el tono de una obra que no esquiva el dolor, pero tampoco se queda atrapada en él.

Libros que tienden puentes

La visita a Badajoz tiene también un valor especial para la escritora, que se muestra agradecida por poder encontrarse con los lectores de la ciudad. "Me han hablado maravillas de esta feria", asegura. Para Banzas, lo más hermoso de los libros es precisamente esa capacidad de unir vidas distintas. "Yo cuento una historia, pero luego la gente se acerca y con muchísima generosidad me cuenta también parte de su mito", añade.

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Cuando el viento hable se dirige especialmente a lectores adultos que disfruten de historias envolventes, con intriga, suspense, ficción histórica y una fuerte carga emocional.