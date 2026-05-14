El Vítaly La Mar BCB brinda en el Ayuntamiento el Trofeo Diputación

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz acogió en la tarde de este jueves la recepción institucional al Vítaly La Mar BCB provincial después de la consecución del Trofeo Diputación de Badajoz. Al acto acudieron el alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera; el concejal de deportes, Juan Parejo; y la plantilla y cuerpo técnico del conjunto pacense.

Durante el acto, Parejo puso en valor el compromiso de los jugadores con el deporte pese al paso de los años y las responsabilidades personales y laborales. El edil destacó que «el equipo senior supone una salida para muchos de vosotros que lleváis ligados al baloncesto durante más de 20 años» y calificó de «sensacional» que continúen compitiendo mientras mantienen su vida familiar y profesional.

Además, recordó el apoyo del consistorio al deporte local y aseguró que «Badajoz es punta de lanza en el deporte», al tiempo que felicitó al equipo por el título conseguido esta temporada.

Un grupo unido dentro y fuera de la pista

El entrenador del conjunto pacense, Manuel Ferrera, reconoció que la campaña ha sido especial tanto a nivel deportivo como humano. El técnico explicó que el equipo se marcó desde el inicio el objetivo de competir y que gracias a ello pudieron pelear por el campeonato. «Nos hemos sabido reponer y el resultado es este trofeo», afirmó.

Ferrera también agradeció la confianza del vestuario en su primer año al frente del equipo y confesó que no podría haber estado «más ilusionado» con la experiencia vivida esta temporada.

Por su parte, el capitán Ángel Zambrano dejó una de las frases más emotivas del acto al reconocer que «pensaba que no iba a ganar nada nunca con mi edad y aquí estamos», poniendo en valor la importancia del título logrado.

En la misma línea se expresó Adri Zambrano, MVP de la competición, quien aseguró que el grupo siempre trata de «llevar Badajoz por bandera» y reconoció que el curso no había sido sencillo en el plano personal. Aun así, destacó la unión del vestuario y señaló que «hemos creado una familia».

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El cierre del acto lo puso Ignacio Gragera, que alabó el ejemplo del equipo y la capacidad de seguir disfrutando del deporte con el paso del tiempo. El alcalde afirmó que «el hecho de mantenerse recupera la esencia de los valores del deporte» y destacó que continuar practicándolo «es digno de elogio».