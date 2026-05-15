El Hospital Centro Vivo de Badajoz se llena de ciencia con el taller infantil 'Bichos'

¿Qué aspecto tiene un insecto desde la vista de un microscopio? ¿Cómo se clasifican entre los artrópodos? Estas y otras preguntas encontrarán su respuesta este próximo sábado, desde las 11.00 hasta las 12.30 horas, en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. La Ludoteca Científica ha creado bajo el nombre 'Bichos' una iniciativa gratuita y abierta al público, con actividades relacionadas con la ciencia.

La Asociación de amigos del Museo Extremeño para la Ciencia y la Tecnología es la organizado de este taller juvenil-infantil en el que los más pequeños aprenderán todos los detalles sobre este tipo de animales. Según la organización, para este espacio, se establece un número máximo 12 participantes simultáneamente con edades comprendidas de 8 a 12 años.

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Lejos de las aulas, los niños podrán aprender ciencia de manera diferente pudiendo observar los bichos de cerca gracias a los microscopios, conociendo todos los detalles de su composición y cómo se clasifican. Además, desde el Hospital Centro confirman que en este taller, los asistentes podrán "inventar su propio bicho" a través de la clasificación de la morfología de este grupo de animales.