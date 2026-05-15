Instalaciones deportivas
El circuito de BMX de Badajoz se moderniza: tendrá una nueva rampa de salida y podrá acoger campeonatos oficiales
El ayuntamiento acaba de licitar las obras por más de 67.000 euros
El circuito de BMX de Badajoz va a estrenar rampa de salida. El ayuntamiento acaba de sacar a licitación las obras en estas instalaciones deportivas, ubicadas en la avenida José María Alcaraz y Alenda de Valdepasillas, por más de 67.700 euros y un plazo de ejecución de 4 meses.
La rampa actual presenta numerosos fallos que hacen inviable que acoja campeonatos y competiciones oficiales, lo que será posible cuando se renueve.
Las obras previstas consistirán en la remodelación integral de la rampa de salida, por lo que se demolerá la existente. El proyecto incluye la renovación de la instalación eléctrica, así como la construcción de un nuevo foso mediante muros de hormigón armado y desagües.
Con esta actuación, según el Ayuntamiento de Badajoz, además de que el circuito pueda albergar competiciones oficiales, se reforzará la seguridad de los deportistas y se reducirá el impacto acústico.
Estas instalaciones congregan cada semana a unos 250 ciclistas, entre aficionados y deportistas que tienen en su haber títulos nacionales.
Las empresas interesadas en optar al contrato tienen como fecha límite el próximo 28 de mayo.
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