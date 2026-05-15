El concurso 'Está en los libros' viaja a través de la obra de Espido Freire en Badajoz

El concurso 'Está en los libros' ya tiene nuevo ganador en Badajoz. El colegio Santa Teresa ha acabado en primera posición tras batir en la final, este viernes, al IES Maestro Domingo Cáceres. Este certamen es una actividad cultural y educativa organizada por el Ayuntamiento de Badajoz, celebrada habitualmente dentro del marco de la Feria del Libro, tiene como objetivo que el alumnado aprenda sobre ortografía, gramática y literatura fomentando la lectura.

Esta edición que ha reunido a 16 centros educativos de la ciudad, ha contado con la lectura del libro 'El diario de la peste' de la autora bilbaína Espido Freire. Además, la escritora ha conocido a los alumnos participantes de la final durante la entrega de premios, una conferencia donde contestó a todas las inquietudes de los escolares y una posterior firma de la obra.

Aprendizaje a través de la lectura

El concurso 'Está en los libros' es un clásico de la Feria del Libro de Badajoz. Durante más de 20 años se ha celebrado este certamen en el que los alumnos son los protagonistas. El fomento de la lectura es la parte más positiva, donde los escolares responden diez preguntas mezcladas entre la historia de la obra elegida, de gramática, ortografía y cultura general de la literatura, pudiendo conseguir un total de 30 puntos y con oportunidad de añadir otro más gracias al rebote.

Este año, tampoco podía faltar Plácido Ramírez, presentador y coordinador de 'Está en los libros'. Para Ramírez, este concurso demuestra el alto nivel del alumnado de Badajoz. "Hay veces que los equipos sobrepasan los 30 puntos que se pueden lograr, gracias a los rebotes cuando el otro colegio falla", ha explicado.

Plácido Ramírez, presentador del concurso. / Jesús G. Hinchado

A la final, tras una semana de eliminatorias, han llegado el colegio Santa Teresa y el IES Maestro Domingo Cáceres los que compitieron por ser los ganadores. Antes de comenzar el desenlace del campeonato, Gonzalo Corbacho, alumno del colegio Santa Teresa de Jesús, que repetía final, ya que el año pasado fue subcampeón, estaba seguro de su victoria. "Nos hemos divido para retener toda la información posible, la obra en general me la he leído una vez, pero los capítulos que me tocan a mí, un par de veces", ha detallado el escolar.

Por parte del Maestro Domingo Cáceres, la alumna de segundo de la ESO del instituto, María Sanz, se mostraba segura para afrontar la final gracias a la reiterada lectura de la obra de Freire. "Estoy emocionada, me he leído mis capítulos varias veces, me lo sé casi de memoria", ha comentado.

Nerviosismo en la final

La final comenzaba con la puesta en escena de cinco alumnos de cada equipo que contestarían a otras cinco preguntas. El nerviosismo causaba dudas entre los participantes ante las preguntas que Plácido Ramírez lanzaba. La expectación era máxima, ya que, además, los concursantes tenían a todos sus compañeros de clase, y profesoras, atentos a sus respuestas. Los alumnos contestaron una a una las cuestiones, de manera consensuada entre el equipo, gozando de unos segundos para dar un veredicto y elegir entre las posibles opciones.

Los fallos terminaron declinando la posterior balanza, había sido el colegio Santa Teresa de Jesús el que cogía ventaja sobre su adversario. Los turnos de rebote generaban máxima tensión entre los asistentes, ese momento era crucial para convertirse en ganador. Tras el paso del segundo grupo de los equipos, compuesto también por otros cinco concursantes de cada centro educativo, se definió la final.

Entrega de premios de las entidades y la autora a los alumnos. / Jesús G. Hinchado

Plácido Ramírez anunciaba que el colegio Santa Teresa se proclamaba campeón de esta edición, resarciéndose de la derrota del año pasado. Los diez escolares ganadores recibieron un vale cultural para gastar en librerías de la ciudad por valor de 120 euros, mientras que para los subcampeones, de 70 euros. Además, todos los concursantes obtuvieron un diploma que acreditaba su participación en el concurso 'Está en los libros' en 2026.

Encuentro con Espido Freire

Tras los nervios del concurso, el alumnado pudo disfrutar de un momento más relajado gracias a la presencia de Espido Freire. La autora pudo contestar todas las dudas y más de una intriga que tenían los jóvenes sobre qué significa ser escritor. Freire es la autora más joven en ganar el premio Planeta, lo hizo con 25 años, por tanto, podía guiar a los alumnos ante sus inquietudes. Espido Freire ha declarado que los finalistas han realizado durante su conferencia unas "preguntas muy inteligentes y con gran entusiasmo" de manera que se hace entrever el talento innato de los campeones y subcampeones. "Se han expresado de una manera correctísima", ha declarado la escritora.

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Espido Freire durante la firma de libros a alumnos. / Jesús G. Hinchado

Tras la conferencia, los escolares han tenido la oportunidad de conocer a Espido Freire de cerca con la firma dedicada de sus ejemplares. Las sonrisas y emociones se vislumbraban entre los jóvenes, que han podido charlar de cerca con la autora. Por su parte, la autora ha revelado algunas de las frases que le han dejado algunos alumnos durante la firma de libros y que "nunca olvidará". "Uno de ellos me ha dicho que le daba pena que le hubieran dado el libro en el instituto y no haber tenido que pagar por él. Lo he abrazado porque me ha parecido una maravilla".