La Crónica de Badajoz ya tiene ganadora del primer sorteo de su 20 aniversario

La Crónica de Badajoz ya tiene ganadora del primer sorteo organizado con motivo de su 20 aniversario. La afortunada es Teresa Hernández Holguera, que recibirá una tarjeta regalo de 50 euros para consumir en El Corte Inglés.

Este primer sorteo forma parte de la campaña especial puesta en marcha por La Crónica de Badajoz para celebrar sus dos décadas de trayectoria junto a sus lectores. La iniciativa incluye cuatro sorteos a lo largo del año, con diferentes premios, y cuenta con la colaboración de El Corte Inglés.

Para participar en esta primera convocatoria, los usuarios debían responder a un test cultural sobre la actualidad de Badajoz, compuesto por preguntas relacionadas con noticias, acontecimientos y temas de interés local de los últimos meses. Entre todos los participantes que lograron la máxima puntuación se realizó el sorteo del premio.

La ganadora será contactada por la organización para indicarle el procedimiento de entrega o canje de la tarjeta regalo.

Con esta iniciativa, La Crónica de Badajoz quiere agradecer la fidelidad de sus lectores y celebrar con ellos 20 años de información local, cercana y comprometida con la ciudad. Durante los próximos meses se anunciarán nuevas convocatorias y premios dentro de esta campaña especial de aniversario.

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¡Enhorabuena Teresa!