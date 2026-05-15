Fallece Bartolomé Gil Santacruz, empresario y mecenas clave de la cultura extremeña

El empresario y mecenas extremeño Bartolomé Gil Santacruz, natural de Santa Marta de los Barros (Badajoz), ha fallecido dejando tras de sí una destacada trayectoria vinculada al mundo empresarial, la acción social y la protección de la cultura y el patrimonio histórico-artístico de Extremadura.

Gil Santacruz desarrolló buena parte de su vida profesional en el sector de la construcción y fue también accionista de distintas empresas, entre ellas la embotelladora de agua mineral Los Riscos. Su figura, sin embargo, trascendió el ámbito empresarial por su constante apoyo a iniciativas culturales, sociales y patrimoniales.

A lo largo de los años, Bartolomé Gil Santacruz fue reconocido como un hombre de gran valor humano, entregado al trabajo y comprometido con los demás, especialmente con quienes necesitaban ayuda en lo más elemental. Su nombre quedó unido a numerosas donaciones, obras sociales y proyectos impulsados en beneficio de la sociedad extremeña.

Un mecenas ligado a Cancho Roano

Uno de los ámbitos en los que su labor resultó especialmente significativa fue el apoyo al patrimonio arqueológico. Bartolomé Gil Santacruz aportó ayuda económica a las excavaciones de Cancho Roano y financió diversas publicaciones relacionadas con este importante enclave arqueológico extremeño.

Además, fue patrocinador de premios y certámenes culturales, así como impulsor de la edición de libros y publicaciones vinculadas a la historia, la cultura y el patrimonio de la región. Su mecenazgo contribuyó a difundir el conocimiento de Cancho Roano y a reforzar la proyección cultural de Extremadura.

Natural de Santa Marta de los Barros, Bartolomé Gil Santacruz también estuvo vinculado a la vida social extremeña fuera de la región. Fue presidente del Hogar Extremeño en Madrid y promotor del periódico Pueblo Extremeño, iniciativas desde las que mantuvo vivo su compromiso con Extremadura y con sus raíces.

Como muestra de su vínculo con su localidad natal, Bartolomé Gil Santacruz adquirió en Madrid el tranvía de Santa Marta, que posteriormente mandó restaurar y donó al pueblo.

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Con su fallecimiento, Extremadura pierde a uno de sus grandes mecenas contemporáneos, un empresario que puso parte de su esfuerzo y patrimonio al servicio de la cultura, la solidaridad y la defensa del legado histórico-artístico extremeño.