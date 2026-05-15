Irrumpen en la Feria del Libro de Badajoz para reprochar a Juan Soto Ivars las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista

Un grupo de pacenses, integrado por mujeres y hombres, ha protagonizado este viernes una protesta pacífica en la Feria del Libro de Badajoz con motivo de la presencia de Juan Soto Ivars, que ha acudido al certamen para presentar su libro "Esto no existe".

Las personas movilizadas han mostrado carteles con las cifras de mujeres asesinadas por violencia machista y de menores víctimas de violencia vicaria, con el objetivo de confrontar esos datos con una obra que, a su juicio, frivoliza las medidas de protección previstas para las víctimas de violencia de género.

Una protesta breve y respetuosa

Los participantes se han situado en la cola de la firma de libros del autor. Parte del grupo ha escenificado que había sido asesinada, mientras que otras personas han exhibido carteles con datos sobre feminicidios y violencia vicaria.

La acción no ha interrumpido el desarrollo de la Feria del Libro y, según han explicado los convocados, se ha llevado a cabo de forma breve y respetuosa, con presencia de agentes de la Policía Local y la Policía Nacional. Su intención, han señalado, no era impedir el acto, sino visibilizar las consecuencias de relativizar la violencia contra las mujeres. "En ningún caso hemos querido boicotear el acto, pero sí mostrar nuestra repulsa a las consecuencias que puede tener equiparar un problema minoritario, el de las denuncias falsas, con una pandemia de violencia contra las mujeres que se da cada día", han indicado los participantes.

En la misma línea, han añadido que "este escrito está realzando datos muy poco significativos, minoritarios y excepcionales para poner sobre la mesa un problema que, comparado con el de las mujeres asesinadas, resulta frívolo, peligroso e irresponsable".

Cifras de violencia machista

Hasta mayo se han confirmado 18 mujeres asesinadas por violencia de género en España durante este año, lo que eleva a 1.361 el número total de víctimas desde que comenzaron los registros oficiales en 2003. El año 2025 cerró con 46 feminicidios, cuatro de ellos en Extremadura.

Además, un total de 3.115 mujeres extremeñas fueron víctimas de violencia de género en 2025, un 5,2 % más que en 2024. Los convocantes han advertido de que este problema "no amaina", sino que se intensifica y afecta a mujeres cada vez más jóvenes.

Pese a esta "dolorosa estadística", los participantes en la protesta han criticado que el Ayuntamiento de Badajoz haya invitado a la Feria del Libro a un autor que, según sostienen, "pone en duda los esfuerzos que se hacen para tratar de salvar estas vidas y sitúa en primer plano a los hombres como víctimas".

Críticas al contenido del libro

Los pacenses movilizados han explicado que Juan Soto Ivars sostiene en su libro que la Ley contra la Violencia de Género presenta defectos. Según han detallado, el autor reconoce la existencia de mujeres asesinadas, pero centra su argumentación en los problemas de la legislación y en las consecuencias que pueden sufrir algunos hombres tras una denuncia.

"Reconoce que hay mujeres asesinadas, pero insiste en los defectos de la legislación. Hace hincapié, por ejemplo, en que se toman medidas cautelares tras una denuncia. Afirma que esto provoca que muchos hombres se vean apartados de sus hijos y que posteriormente se demuestre en un juicio que no habían ejercido violencia", han señalado.

Juan Soto Ivars firma libros en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Frente a este planteamiento, las personas que han participado en la protesta han defendido la necesidad de mantener las medidas cautelares como herramienta de protección para las víctimas.

Soto Ivars

Juan Soto Ivars ha pasado por la Feria del Libro de Badajoz para firmar ejemplares y presentar su ensayo 'Esto no existe. Las denuncias falsas en violencia de género', publicado por Debate en 2025. El escritor y periodista murciano ha llenado la carpa de conferencias como ningún otro autor hasta ahora en la feria, incluso por encima del presentador Vicente Vallés, que también reunió a mucho público.

La expectación era alta por el contenido del libro y por la polémica que ha acompañado su publicación.

El escritor ha defendido la necesidad de hablar de lo que considera un ángulo poco tratado dentro de las políticas contra la violencia de género. "La sociedad tiene un cáncer que es el maltrato de las mujeres dentro de las casas. El Estado se tiene que meter ahí de alguna manera", ha afirmado a este diario.

A partir de esa premisa, el autor ha situado el foco en las posibles denuncias falsas o instrumentales. Según ha sostenido, "nada distingue una denuncia real de una denuncia que no es real o que está exagerada o que se interpone por un motivo espurio". Para Soto Ivars, ese terreno exige más investigación y menos consignas.

Soto Ivars ha insistido en que su propósito no es negar la violencia machista ni cuestionar la necesidad de protección de las víctimas, sino examinar los posibles costes de un sistema que, a su juicio, también puede generar víctimas colaterales. "Lo sorprendente es que no se había tocado este tema antes", ha señalado.

Soto Ivars, durante su visita a la feria. / Jesús G. Hinchado

El propio autor ha reconocido que la reacción a su ensayo ha sido diversa. "La respuesta más ruidosa ha sido la crítica desaforada", ha dicho, en referencia a quienes consideran que el libro desplaza el foco del problema principal. Frente a esas críticas, ha destacado la reacción de mujeres que, según ha explicado, han sufrido violencia de género y creen necesario hablar también del fraude.

"Yo no sé cuántas denuncias falsas hay, no lo sabe nadie", ha admitido Soto Ivars. Por eso, ha reclamado que las instituciones impulsen investigaciones amplias sobre sentencias, autos y procedimientos para conocer mejor qué ocurre en este ámbito.

Debate abierto

Durante años, la Fiscalía y distintos verificadores han señalado que las denuncias falsas acreditadas judicialmente en violencia de género representan un porcentaje muy bajo. Frente a esa lectura, Soto Ivars sostiene que esas cifras solo reflejan una parte del fenómeno y no permiten medir todos los usos espurios, archivos, absoluciones o situaciones difíciles de probar.

Noticias relacionadas

Juan Soto Ivars, en la 45 Feria del libro de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

En Badajoz, el autor ha defendido que el debate empieza a moverse también en el terreno político. "Hay grupos políticos que ya están detrás del tema y no solo de derecha", ha afirmado. A su juicio, se está abriendo paso la necesidad de estudiar el problema con más datos y menos miedo a la polémica.