José Rodríguez Carballo recibe el alta hospitalaria tras varios días ingresado en Badajoz

El arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, ha recibido este viernes 15 de mayo el alta hospitalaria tras permanecer ingresado durante varios días en el Hospital Universitario de Badajoz, donde se le han practicado diferentes pruebas y análisis clínicos.

Según ha informado la Archidiócesis de Mérida-Badajoz en un comunicado oficial, la evolución del prelado ha sido favorable en las últimas jornadas, motivo por el que los facultativos han autorizado su regreso a casa. Allí continuará ahora su recuperación guardando "un reposo moderado" durante un tiempo antes de retomar con normalidad su actividad pastoral.

Comunicado

En la nota difundida este viernes, Rodríguez Carballo ha querido trasladar públicamente su agradecimiento al personal sanitario que lo ha atendido durante su estancia hospitalaria. En concreto, destaca "su profesionalidad y la atención tan cercana y acogedora" recibida tanto durante las horas de observación como posteriormente en planta, donde incluso compartió habitación con otro paciente.

El arzobispo también ha tenido palabras de reconocimiento para los capellanes sanitarios del centro hospitalario, cuya labor asegura haber podido "conocer y apreciar de primera mano" durante estos días de ingreso.

Asimismo, Rodríguez Carballo ha agradecido las muestras de cariño y apoyo recibidas desde distintos ámbitos de la Iglesia y de la sociedad civil. El comunicado señala expresamente su gratitud hacia "las oraciones de los sacerdotes, comunidades religiosas y parroquiales", así como la cercanía mostrada por distintas autoridades que han seguido de cerca su evolución médica.

El ingreso

La noticia del ingreso hospitalario del arzobispo se conoció a comienzos de esta semana, cuando la Archidiócesis de Mérida - Badajoz informó de que se le estaban realizando varias pruebas médicas, aunque entonces ya se precisó que "su estado no revestía gravedad". Durante aquellos primeros días, la institución eclesiástica destacó además que el arzobispo "se encuentra animado".

La última aparición pública de Rodríguez Carballo antes de su ingreso tuvo lugar el pasado domingo durante la función principal y la misa del romero organizada por la Hermandad del Rocío de Badajoz en la parroquia de Santa María la Real de San Agustín.

José Rodríguez Carballo es arzobispo de Mérida-Badajoz desde junio de 2024, después de que el Papa Francisco aceptara la renuncia de Celso Morga por motivos de edad. El prelado gallego llegó previamente a la archidiócesis como arzobispo coadjutor en septiembre de 2023, tras una larga trayectoria vinculada a la Orden Franciscana y al Vaticano.