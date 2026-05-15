Cultura
Martina Cortés explora en Badajoz la identidad femenina a través del color en su exposición 'Mírame bien'
El espacio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés acoge la colección del 15 al 30 de mayo
El sentir a través del color. La artista extremeña Martina Cortés proyecta en el espacio de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, la exposición de pintura ‘Mírame bien’, desde hoy hasta el 30 de mayo. El horario para poder visitar esta muestra es de 10.00 a 22.00 horas.
La artista natural de Hervás presenta 13 obras en las que el color es el gran protagonista, convirtiéndose en el principal lenguaje más afectivo de la artista en torno al que gira la colección. Según la información de los organizadores, cada pieza de la colección no solo representa una imagen, sino que "transmite sensaciones y genera una conexión directa con el espectador".
Las obras de la exposición están realizadas mediante técnica mixta, donde Martina Cortés, explora mediante recursos plásticos del arte. Según la organización, la muestra proyecta un proceso "libre e intuitivo" en el que todo su conjunto compone una "experiencia sensorial", teniendo como resultado características de "intensidad, emoción y autenticidad".
La artista
La muestra de Martina Cortés tiene como objetivo la exploración de la identidad de la mujer y retratar su género. Las obras reflejan "expresividad e intensidad", gracias al color plasmado en los cuadros. La dualidad de la colección está reflejado en la vulnerabilidad y fuerza, dos emociones contrapuestas que sugieren sentimientos al espectador que visita la exposición.
Martina Cortés comenzó a pintar desde que era niña por lo que siempre ha estado ligada al arte. Al convertirse en pintora contemporánea profesional, comenzó a presentar sus trabajos por distintos puntos de España.
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