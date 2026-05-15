Nueva red de intercambio literario 'Deja un libro, llévate otro' que reúne a lectores en Badajoz

‘Deja un libro. Llévate otro’. Así denomina el grupo ‘elclubde_’ la nueva iniciativa de intercambio literario, en la que varias personas acudieron al parque de Castelar de Badajoz a cambiar sus libros entre los que se encontraban ejemplares de novelas, poemarios y cartas astrales.

La idea surgió de manera espontánea en el grupo de chicas llamado ‘elclubde_’ al que pertenecen Alba Caldito y María Para. El objetivo de esta cita fue dar una segunda vida a esos libros ‘olvidados’ que se encuentran en las estanterías de cada casa. En ese sentido, pensaron en darle una segunda o tercera oportunidad a esos ejemplares. "Nosotras solemos quedar y cambiar libros entre nosotras. Entonces pensamos en que esto le gustaría hacerlo a más gente", ha contado la organizadora Alba Caldito.

Quieren repetir

Las creadoras decidieron repetir tras la buena acogida que tuvo el encuentro, en el participaron más asistentes de los que ellas tenían previsto. "Nuestra idea es volver a organizar una vez al mes, las personas que acudieron al encuentro trajeron bastantes libros, entonces queremos llegar a más gente para satisfacer los gustos más específicos", ha revelado María Para.

Alba Caldito y María Para. / J. A . B .

Cuando la idea comenzó a tomar forma, la espontaneidad la hizo materializarse por completo. "Nos quedamos sin tiempo y dijimos, con que venga una persona, pueda traer libros y podamos intercambiar entre nosotros genial, y al final vino más gente", ha explicado Caldito.

Alternativa a la Feria del Libro

El encuentro surge en el marco de la Feria del Libro de Badajoz. Este intercambio gratuito de ejemplares, se convirtió en una alternativa a la tan conocida celebración literaria que se celebra en el paseo de San Francisco. "Esto es tener otra posibilidad para que no todo sea consumo y podamos aprovechar lo que ya tenemos", ha comentado la integrante de 'elclubde_'.

Otro de los objetivos de este intercambio literario es aprovechar los espacios públicos de la ciudad. Caldito señaló que esa es una de las prioridades del club: "Queremos que la gente pueda realizar actividades como esta al aire libre".

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Ejemplares intercambiados durante la quedada. / CEDIDA

A pesar de que durante el encuentro no acompañó la climatología, las componentes quedaron sorprendidas por el número de personas que acudieron a la cita, sobre todo para María Para. "Que estuviéramos doce personas a intercambiarnos libros de una idea que salió de una cuenta de Instagram con 30 seguidores, me parece que está bien. Hacía mal tiempo y queremos que se anime más gente en un futuro".