Pepe Pereira, de Dulce Locura, recomienda a Angela Davis para comprender el presente de Palestina

En plena Feria del Libro de Badajoz, entre los ejemplares del expositor de Dulce Locura en la plaza de San Francisco, hay un título que invita a detenerse. Pepe Pereira recomienda 'La libertad es una batalla constante', de Angela Davis, una obra que, a su juicio, ayuda a mirar más allá de la actualidad y a comprender de dónde viene la situación que atraviesa el pueblo palestino.

"Creo que es necesario entender de dónde se viene para poder entender lo que está ocurriendo hoy en Palestina", explica Pereira. El libro reúne textos escritos entre 2013 y 2015, antes del último estallido de la guerra en Gaza, pero ya entonces, señala, permitía intuir "la situación tan bárbara" que se vivía en los territorios palestinos.

En sus páginas, Angela Davis, militante y teórica del feminismo negro, relaciona el sistema carcelario estadounidense con la situación del pueblo palestino. A partir de esa conexión, reflexiona sobre fronteras, muros, mecanismos de control y formas de vigilancia que condicionan la vida cotidiana. Para Pereira, uno de los aspectos más interesantes del libro es precisamente esa comparación entre realidades aparentemente alejadas, pero unidas por una misma lógica de dominación.

"Angela Davis tiene una crítica muy profunda al sistema carcelario estadounidense y lo vincula con la agresión de Israel a Palestina", señala. En ese sentido, el libro plantea cómo ciertos espacios pueden funcionar como cárceles a cielo abierto, marcados por controles, patrullas, cámaras, muros y restricciones de movimiento.

Fronteras que condicionan la vida

Lo que más le impactó a Pepe Pereira fue descubrir hasta qué punto la vida diaria del pueblo palestino puede quedar atravesada por una frontera. "Sabía que existía una situación histórica de conflicto y agresión, pero no tenía claro hasta qué punto había una barrera prácticamente carcelaria", reconoce. Esa frontera, explica, aparece en el libro como un espacio de vigilancia constante, con puntos de control y limitaciones que afectan a quienes tienen que desplazarse de un lado a otro.

Para él, el libro no solo informa, sino que también ayuda a tomar conciencia. "Me pareció muy sorprendente darme cuenta de las condiciones en las que tenía que vivir esta gente", afirma. Por eso recomienda una lectura que no se queda únicamente en el análisis político, sino que invita a pensar en cómo los sistemas de control afectan directamente a las personas.

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La recomendación de Pepe Pereira parte de la idea de que leer también sirve para situarse ante el presente. En un momento en el que Palestina vuelve a ocupar titulares, este libro permite, según explica, comprender que la situación actual no surge de la nada, sino que responde a una historia larga de ocupación, control y violencia.