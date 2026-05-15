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A pie de calle | Un paseo por Ciudad Jardín
Se trata de una de las zonas de Badajoz más valoradas por quienes buscan vivir en un entorno residencial sin alejarse demasiado del centro
Ciudad Jardín es una de las zonas residenciales tradicionales de Badajoz. Se trata de un barrio tranquilo, formado en su mayoría por viviendas unifamiliares, con calles amplias y una destacada presencia de zonas verdes.
Es una de las zonas más valoradas por quienes buscan vivir en un entorno residencial sin alejarse demasiado del centro de la ciudad. Los vecinos destacan la tranquilidad, el ambiente familiar, el escaso tráfico y la buena conexión con otros puntos de Badajoz.
Una de las vías principales del barrio es la avenida La Retama, una zona que concentra buena parte de la actividad diaria de Ciudad Jardín. En su entorno se encuentran servicios importantes para los vecinos, como el instituto y el centro de salud.
También destacan calles como Arrayanes, donde se localizan varios negocios a pie de calle que forman parte de la vida cotidiana del barrio.
Otro de los espacios relevantes de Ciudad Jardín es la zona del parque, un punto de encuentro para vecinos y familias y una de las áreas verdes más utilizadas del barrio. A estos servicios se suma la cercanía al Hospital Perpetuo Socorro y al Materno Infantil, dos equipamientos sanitarios que aportan un valor añadido a esta zona residencial.
Ciudad Jardín conserva una identidad propia dentro de Badajoz. Un barrio residencial, tranquilo y consolidado, en el que muchos vecinos continúan eligiendo vivir por su calidad de vida, sus servicios y su cercanía al resto de la ciudad.
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