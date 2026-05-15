Programación del viernes 15 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: Espido Freire, Juan Soto Ivars y Nerea Pascual, entre lo más destacado

La Feria del Libro de Badajoz 2026 continúa este viernes 15 de mayo en el paseo de San Francisco con Espido Freire, Juan Soto Ivars, Nerea Pascual y Ángel L. González entre los nombres más destacados de la jornada.

En la programación matinal destacan este viernes el taller juvenil para institutos concertados, que arrancará a las 10.00 horas en la Carpa temática-Ambigú gráfico, y el teatro infantil para centros escolares ¡Qué locura de museo!, previsto entre las 10.00 y las 11.30 horas en el teatro López de Ayala. A esa misma hora comenzarán también los recorridos por el recinto y las animaciones infantiles para centros escolares en el paseo de San Francisco.

La mañana continuará con la final del concurso escolar Está en los libros, que se celebrará de 10.30 a 11.30 horas en la Carpa de Conferencias, mientras que la entrega de premios tendrá lugar a las 12.00. Además, entre las 11.00 y las 13.00 horas, el programa Radio-Edu se emitirá en directo desde el paseo de San Francisco.

A las 12.30 horas se celebrará un encuentro con Espido Freire en la Carpa de Conferencias. La programación matinal se cerrará a las 13.30 horas con la presentación de 'Viajando por el centro histórico', de Ramón de Arcos.

Tarde de presentaciones

La programación de tarde comenzará a las 17.30 horas con el taller de fanzines y tebeos Las Cols, que se desarrollará en la Carpa temática-Ambigú gráfico. Desde esa misma hora y hasta las 22.00 horas permanecerá abierto el Rincón de la lectura en la Carpa infantil.

A las 17.45 horas, Marta Perera Lavado presentará 'Ariantxa' en la Carpa de Conferencias. La actividad literaria continuará a las 18.15 horas con Alejandro de la Fuente Chamizo, que dará a conocer 'Pinito del oro'.

A las 18.45 horas será el turno de Nerea Pascual, que presentará 'Amor fuera de serie'. Más tarde, a las 19.30 horas, Ángel L. González protagonizará una nueva cita literaria con 'La educación creativa'.

El tramo final de la tarde continuará con un cuentacuentos, que se celebrará de 20.00 a 20.45 horas en la Carpa infantil. A las 20.15 horas, Juan Soto Ivars presentará 'Esto no existe' en la Carpa de Conferencias. Poco después, a las 20.30 horas, Clara y Olivia Cábez presentarán 'La cara B' en la Carpa temática-Ambigú gráfico.

La jornada de presentaciones se cerrará a las 21.00 horas con Espido Freire, que presentará 'Guía de lugares que ya no existen' en la Carpa de Conferencias.

Firmas de libros

La carpa del Ayuntamiento volverá a reunir a autores y lectores durante la tarde. A las 18.45 horas firmará Alejandro de la Fuente Chamizo, tras la presentación de Pinito del oro. Media hora después, a las 19.15 horas, será el turno de Nerea Pascual.

Las firmas continuarán a las 20.00 horas con Espido Freire. A las 20.15 horas firmará Ángel L. González, autor de La educación creativa. La agenda de firmas se cerrará a las 21.00 horas con Juan Soto Ivars.