"Al público juvenil le gusta que en los libros ocurran cosas, que pase algo"

Manuel López-Gallego (La Coruña, 1990) es extremeño de adopción. Reside en Villafranca de los Barros desde 1990. Estudió Magisterio y Filosofía Hispánica. Hace 20 años descubrió la literatura para jóvenes, con la que ha cosechado un gran éxito, pues el éxito entre los escritores se mide en lectores y este profesor -ya jubilado- los tiene a cientos. Aunque se ha adentrado en la novela de adultos con 'La paloma blanca', ha pasado por la Feria del Libro de Badajoz para hablar de la novela juvenil 'La flor de la India'.

-¿Cómo consigue llegar al lector joven?

-Por mi profesión. Yo era profesor en Secundaria de Lengua y Literatura. Aconsejaba a mis alumnos lecturas de novela juvenil y eso me hizo intentar escribir lo que pudiera gustarles. Tuve la suerte de que con la primera que escribí en 2006, "El alma del bosque', gané un premio que convocaba la Editorial Everest. Me dio un montón de lectores, se leyó por toda España y en Hispanoamérica y repetí y repetí y así he seguido veinte años.

-¿Cuántas ha escrito?

-No las he contado. No han sido muchas, siete u ocho. Hay autores que escriben dos o tres al año. Ha sido un género en el que me he encontrado muy a gusto todo este tiempo. Ya creí que había llegado el tiempo de volver a la literatura para adultos. Lo he intentado con 'La paloma blanca', que acabo de publicar, con De la Luna Libros.

-¿Cómo ha sido ese proceso? Son otro tipo de lectores.

-En principio el protagonista cambia, ya no es un niño ni un adolescente, como ocurre en las novelas juveniles. Es un hombre de 40 años con una problemática de otro tipo. Acaba de salir de la cárcel, donde ha estado 18 años y sigue asegurando que es inocente y que el único error que cometió fue escribir una novela, que fue la prueba que utilizaron en el tribunal para condenarlo.

-Después de tantos años escribiendo para un público joven, ¿ha sido difícil este cambio?

-Me ha costado trabajo volver a encontrar la perspectiva, porque en la novela juvenil intentas mirar desde los ojos de un adolescente, cómo ve la realidad y normalmente es el día a día que vive en un instituto, con su familia, con los amigos. Ahora hay que dar un paso adelante y enfrentarse con los problemas de un adulto, siempre intentando ponerlo en una situación comprometida, que es lo que yo intento: poner al protagonista al límite, para ver cómo lo resuelve.

-¿Es un punto de inflexión? ¿Va a seguir con novelas para adultos?

-Voy a seguir. Pero si me encuentro con una historia que sea adecuada para un lector juvenil puede que vuelva. Mientras, voy a seguir con novela de adultos. Estoy escribiendo otra. Está muy verde todavía.

-En Badajoz ha estado para presentar 'La flor de la India'.

-Creo que esta obra marca un poco la transición entre la novela juvenil y la de adulto, porque en las anteriores el protagonista solía ser un niño o una niña con 12 o 14 años y en 'La flor de la India' es un poco mayor. Ya está en la universidad. No se desarrolla en la época actual, sino a mediados del siglo XX y el protagonista recibe la sugerencia del profesor de Botánica de que vaya a la India a buscar semillas, hojas y plantas para la facultad. Estudia Botánica en Sevilla. En el camino se encuentra con un inglés que está escribiendo una novela. Se hacen amigos y lo acompaña en el viaje. Más que acompañarlo lo meterá en problemas. Es un personaje complicado.

-El lector joven pide aventura y acción, ¿es así?

-Al público juvenil le gusta que en los libros ocurran cosas, que pase algo. Si a la segunda página o la tercera no ha ocurrido nada interesante, es muy probable que abandone el libro. Hay que mantener su atención a base de intriga y suspense para animarlo a seguir leyendo. La verdad es que me ha ido muy bien, porque tengo mucho público fiel. De los institutos me llaman habitualmente. No me puedo quejar. Ojalá la novela para adultos me diera los mismos éxitos. Eso es muy difícil saberlo, porque tampoco los cauces son los mismos. Mis libros juveniles los ponen los profesores como lecturas obligadas a lo largo del curso. Pero con la de adultos, tiene que ser el propio lector el que elija el libro sin que nadie se lo ordene.

-¿Qué lector cree que es más difícil de conquistar, el joven o el adulto?

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-He intentado dar a esta novela esos ingredientes que he aprendido en la literatura juvenil: un poco de intriga e interés para que el lector siga leyendo. También he aprendido a escribir con bastante claridad, no ser un escritor difícil ni aburrido. A un lector juvenil no puedes aburrirle. Si ve que el libro es tedioso, lo abandonará rápidamente.