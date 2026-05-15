Relevo en la directiva de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz

Relevo al frente de la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz. La candidatura encabezada por Fernando Micharet Rodríguez se ha impuesto en las elecciones de este club social de Los Montitos a la lista liderada por Antonio Fernández, presidente durante 12 años, en las elecciones para renovar la junta directiva de la entidad, celebradas este jueves.

La candidatura ganadora ha obtenido casi el 74% del respaldo de los socios que han votado. Así, Micharet presidirá esta nueva etapa del club, una tarea en la que estará acompañado por Macarena Muñoz en la vicepresidencia y Eduardo Molina como secretario general.

El equipo directivo lo completan, como vocales, Ángel Gómez, Blas Galván, Eduardo Martín, Fernando Cumbres, Jorge Acera, José Luis Risquete, José María Brú, José Francisco Méndez, Almudena Molina, Martha Corchado y Raquel Alonso.

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La Sociedad Hípica Lebrera cuenta con más de 800 socios en la actualidad.