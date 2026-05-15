Revive el El Señor de los Anillos en Badajoz: la trilogía completa en el cine Yelmo

La Tierra Media vuelve a la gran pantalla en Badajoz. La trilogía fantástica de El señor de los anillos será proyectada al completo en el cine Yelmo del centro comercial el Faro desde hoy hasta el 4 de junio. Cada película estará una semana en cartelera de manera sucesiva y todas las funciones tiene como horario de comienzo las 19.30 horas.

'La comunidad del Anillo', 'Las dos Torres' y 'El retorno del rey' son las tres películas que componen la tan aclamada trilogía de El señor de los anillos, dirigida por Peter Jackson y basada en los volúmenes de J. R. R. Tolkien.

Personajes como Gandalf, Frodo, Sam, Aragorn, Legolas o Gollum vuelve a la gran pantalla gracias al ciclo '+QueCine' del cine Yelmo, en el proyectan cintas aclamadas por la audiencia históricamente. Además, los mayores fans de los personajes de la Tierra Media están de enhorabuena, ya que serán las versiones extendidas las que serán mostradas en Yelmo.

El cuatro de junio concluye el rememoramiento de esta trilogía con la última función a las 19.30 horas procedente de la película 'El señor de los anillos: el retorno del rey', estrenada en el 2003, donde todo el futuro de la Tierra Media se decidía en Mordor. Una de las particulariedades de esta maratón de elfos, humanos, hobbits, enanos y orcos, será que el jueves 21 de mayo, la última función de 'La comunidad del anillo', estará emitida en inglés, su versión original y con subtítulos en español.

La primera parte de la trilogía se encontrará en las salas del cine Yelmo desde el 15 de mayo hasta el 21 de junio, la segunda: 'Las dos torres', se encontrará en la cartelera del 22 al 28 de mayo y la última película, 'El retorno del rey', se exhibirá desde el 29 de mayo hasta el 4 de junio. Actualmente se pueden comprar los tickets para reservar butacas para cualquier función, cada comprador puede adquirir máximo 10 entradas por transacción. El precio de las entradas está sujeto a la tarifa habitual del cine, asimismo, Yelmo posee promociones y ofertas aplicables a los términos de la empresa. Toda la información se encuentra disponible en su página web.

Premios y nominaciones

La trilogía de El señor de los anillos es una de las representaciones cinematrográficas más premiadas de la historia. El inicio del siglo XXI estuvo cargado de emoción en la gran pantalla gracias a estas películas con efectos especiales nunca vistos. A día de hoy, sigue teniendo una audiencia muy fiel y eso se está reflejando en la venta de entradas en el cine Yelmo. Para este fin de semana, quedan muy pocas butacas libres en las sesiones donde la primera parte será proyectada.

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El señor de los anillos ha recibido 17 premios Óscar de la Academia, solamente su última parte, 'El retorno del rey', consiguió once estatuillas, incluidas la de Mejor Película y Mejor Director. 'La comunidad del anillo' ganó 4 premios y 'Las dos torres', dos. Los efectos visuales utilizados en estas películas marcaron un antes y un después en el mundo del cine, posteriormente, numerosas producciones se han ambientado o inspirado en lo que Peter Jackson consiguió.