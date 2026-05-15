San Isidro quiere reconquistar Badajoz: así será este año la romería renovada en honor al patrón del campo

La romería de San Isidro Labrador regresa este fin de semana a Badajoz con una programación renovada y el objetivo de recuperar el ambiente familiar y participativo que durante décadas convirtió esta celebración en una de las citas populares más arraigadas de la ciudad. El parque de Tres Arroyos volverá a convertirse los días 16 y 17 de mayo en el punto de encuentro de cientos de pacenses en torno al patrón de los campos.

La Cofradía de San Isidro afronta esta edición como el inicio de una nueva etapa marcada por la renovación interna y la incorporación de actividades dirigidas a todos los públicos. La intención es revitalizar una romería que en los últimos años había perdido parte de la afluencia de otras épocas y recuperar el protagonismo que tuvo especialmente durante las décadas de los 80 y 90.

Las novedades llegan el sábado

Entre las principales novedades destaca la programación del sábado, diseñada para combinar solidaridad, tradición y convivencia. La jornada comenzará a las 11.00 horas con una caminata solidaria de cinco kilómetros por el entorno natural de Tres Arroyos. La inscripción tendrá un coste de cinco euros y la recaudación irá destinada íntegramente a la Asociación Oncológica Extremeña (Aoex). Los participantes recibirán una pañoleta conmemorativa y las primeras cien inscripciones obtendrán además una gorra de la asociación.

El programa continuará con el primer campeonato infantil de juegos tradicionales, previsto entre las 12.30 y las 14.00 horas. Carreras de sacos, el juego del pañuelo o la silla formarán parte de esta iniciativa pensada para fomentar la convivencia familiar y recuperar actividades populares alejadas de las pantallas y la tecnología.

Concurso de tortilla de patatas

La gastronomía también tendrá un papel protagonista con el estreno del campeonato de tortilla de patatas. Los participantes podrán presentar tortillas elaboradas en casa y, una vez emitido el fallo del jurado, las elaboraciones serán degustadas gratuitamente por los asistentes. La mañana concluirá con una gran barbacoa popular en el recinto de la ermita.

Ya por la tarde, la programación religiosa tomará el relevo con la misa de sufragio y el acto de toma de posesión de la nueva junta directiva de la cofradía, que afronta esta etapa con nuevos integrantes y la intención de ampliar el número de hermanos.

El día grande

El domingo se celebrará el día grande de la romería con la tradicional misa de campaña en el entorno de la ermita de San Isidro, acompañada por la actuación de la Asociación de Coros y Danzas Extremadura. Tras la eucaristía se impondrán las medallas a los nuevos hermanos incorporados este año a la cofradía.

Uno de los momentos más esperados llegará con la procesión de San Isidro por el campo de Tres Arroyos. Esta edición contará por primera vez en los últimos años con una cuadrilla de costaleros formada por nuevos hermanos y familiares de la cofradía, una incorporación que supone uno de los símbolos de la renovación que vive actualmente la entidad.

Aumento de hermanos

La cofradía ha conseguido aumentar su número de integrantes hasta alcanzar los 90 hermanos, una cifra que refleja el esfuerzo realizado para atraer nuevas generaciones y garantizar la continuidad de esta tradición popular pacense.

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Además de las actividades de este fin de semana, la hermandad trabaja ya en los actos conmemorativos de su 70 aniversario, que se celebrarán el próximo otoño. También ha estrenado recientemente una nueva página web para modernizar la comunicación y acercar la romería a más vecinos de la ciudad.