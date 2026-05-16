Blue Jeans: "La salud mental está muy tratada en este libro" en su regreso a la Feria del Libro de Badajoz

La 45ª Feria del Libro de Badajoz recibe este sábado a uno de los autores más queridos por el público juvenil. Blue Jeans vuelve a la capital pacense para presentar 'Los 15 de Fosbury', una novela en la que mezcla "lo juvenil, el misterio y el deporte" y que promete convertirse en una de las lecturas destacadas de este año entre adolescentes y jóvenes adultos.

"Es una historia en la que mezclo lo juvenil, el misterio y el deporte", explica el escritor sobre una trama que arranca en una academia deportiva de élite en la que quince jóvenes se preparan para convertirse en los mejores en sus disciplinas. Sin embargo, un suceso inesperado cambia por completo el rumbo de sus vidas. "Pasa algo, una muerte. A partir de ahí se inicia una investigación", adelanta el autor.

Con referencias al clásico misterio detectivesco, Blue Jeans define la obra como "una novela de lo Agatha Christie para jóvenes", una combinación que incorpora suspense, tensión psicológica y relaciones humanas en un entorno marcado por la competitividad.

Un habitual de la Feria del Libro de Badajoz

La presentación del libro se enmarca dentro de una cita muy especial para el autor, habitual de la Feria del Libro de Badajoz. "Siempre recomiendo venir a la Feria del Libro de Badajoz", asegura. "Aquí me tratan súper bien, me siento como en casa". El escritor destaca tanto el trabajo de la organización como el cariño del público extremeño, especialmente de sus lectoras, que cada año llenan las firmas y encuentros literarios.

"Hay muchos lectores en Extremadura y muchos lectores en Badajoz", señala. Una conexión que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo y que ha dejado momentos difíciles de olvidar para el autor. "A mí lo que más siempre me impacta es cuando alguien se emociona o llora delante de ti", reconoce. "No lo termino de asimilar porque soy una persona normal que tiene la suerte de dedicarse a lo que le gusta".

El paso de los años también ha permitido a Blue Jeans comprobar cómo sus lectores han crecido junto a sus historias. "Las primeras veces que vine eran adolescentes y ahora algunas lectoras vienen con sus hijos o con sus parejas", comenta emocionado. "Es bonito ver cómo esto sigue a pesar del tiempo".

"Le debía un libro al deporte"

En 'Los 15 de Fosbury', el deporte adquiere un protagonismo inédito dentro de la trayectoria del escritor. "Le debía un libro al deporte", afirma. Licenciado y con máster en periodismo deportivo, el autor reconoce que llevaba tiempo queriendo integrar este universo en una de sus novelas. El resultado es una historia muy documentada en torno a disciplinas menos mediáticas como la esgrima, el bádminton, el tenis de mesa o la escalada.

"Ha sido uno de los libros con los que más he aprendido y más he disfrutado en la documentación", explica. El contacto con deportistas de élite le ha permitido profundizar en aspectos como la exigencia, la disciplina y la presión que rodean al deporte profesional.

La salud mental, muy presente

Precisamente, la salud mental ocupa un lugar central en la novela. "Cuando yo empecé hace 16 o 17 años, la salud mental todavía era tabú", recuerda. Para Blue Jeans, las redes sociales y los influencers han contribuido a normalizar conversaciones que antes eran invisibles entre los jóvenes.

"En este libro, la salud mental está muy tratada", asegura. El autor aborda cómo la presión competitiva puede afectar emocionalmente a los personajes y reivindica la literatura como espacio de refugio e identificación. "Si alguien se siente identificado y el libro le ayuda de alguna manera a sentirse mejor, la literatura también está para eso", concluye.

El autor presenta este sábado a las 19.00 horas esta novela juvenil en la carpa de conferencias y a las 20.15 la firmará en la carpa del ayuntamiento.