La cafetería de Marta Santos que ha puesto a Ciudad Jardín en el mapa gastronómico

La noticia llegó primero por correo electrónico, pero la emoción terminó entrando por la puerta de la mano de sus propios clientes. Marta Santos Pérez, propietaria de una cafetería y pastelería artesanal situada en Ciudad Jardín, en Badajoz, todavía recuerda la sorpresa de aquellos primeros mensajes, las felicitaciones y la ilusión de quienes forman parte del día a día del local.

El establecimiento acaba de recibir un reconocimiento de Restaurant Guru, una guía gastronómica que reúne valoraciones, críticas, fotografías e información de restaurantes, cafés y bares para ayudar a los usuarios a encontrar los mejores establecimientos cerca de ellos.

Para Marta, el 'Premio a la Mejor Cafetería de Badajoz' no es solo una distinción profesional, es también una confirmación de que el esfuerzo, el trato cercano y el trabajo hecho con mimo siempre tienen recompensa. "La verdad es que fue una sorpresa enorme", reconoce. "Imagínate. Me hizo mucha ilusión no solo por mí, sino por mi equipo".

Restaurant Guru funciona como un buscador gastronómico en el que los usuarios pueden localizar establecimientos en toda España, consultar opiniones de clientes, valoraciones, críticas de distintas agencias, fotografías, precios medios, tipos de cocina y ubicación en el mapa. En ese escaparate digital, la cafetería de esta extremeña ha logrado situarse entre las propuestas más destacadas de Badajoz.

La guía, según explica la propia empresaria, tiene en cuenta diferentes factores para otorgar sus reconocimientos, desde la calidad del producto hasta la atención al cliente, pasando por la constancia, el ambiente del establecimiento y la opinión de quienes lo visitan. "El reconocimiento lo concede una guía gastronómica especializada que valora muchos aspectos", señala.

Una de las tostadas que se sirven en la cafetería. / Cedida

Nada más recibir la noticia, Marta pensó en quienes la han acompañado desde el principio. "Lo primero que hice fue llamar a mi familia y al equipo de la cafetería, porque este premio también es suyo", cuenta. Después llegó el momento de compartirlo con los clientes habituales, muchos de los cuales ya se habían adelantado con sus felicitaciones. "Compartimos la noticia con muchísima emoción", añade.

La cercanía como sello propio

La cafetería está ubicada en un barrio residencial y tranquilo donde el trato cotidiano y la confianza con los clientes forman parte de la identidad de muchos pequeños negocios. En el caso de Marta, esa cercanía se ha convertido en una de las claves del reconocimiento. Su objetivo, explica, siempre ha sido que cada persona que entra se sienta bien recibida, casi como en casa. "Creo que la cercanía y el cariño con el que hacemos las cosas han sido la clave", afirma.

Ese cuidado se refleja también en la propuesta del local, que combina cafetería y pastelería artesanal con una filosofía familiar. "Somos una cafetería y pastelería artesanal, donde todo se hace con esmero. Apostamos por la calidad y por crear un ambiente acogedor donde la gente quiera volver", destaca.

Entre los productos más demandados se encuentran los desayunos y el café de especialidad, aunque las tartas caseras también ocupan un lugar importante. La cheesecake de pistacho es la elaboración estrella.

La historia de esta cafetería comenzó en 2019, apenas unos meses antes de que la pandemia alterara por completo la vida de todos y pusiera a prueba a la hostelería. Sacar adelante un pequeño negocio nunca es sencillo, pero hacerlo en un contexto tan complicado exigió constancia y confianza, recuerda. "Como cualquier negocio, hubo momentos complicados, pero la constancia y el apoyo de los clientes nos hicieron seguir adelante".

Por eso, el reconocimiento tiene para ella un valor especialmente emocional. "Es una recompensa a muchos años de trabajo, sacrificio y dedicación", afirma. "Emociona muchísimo ver reconocido todo el esfuerzo que hay detrás de un negocio pequeño".

Bagel de pavo y huevo que se sirve en el local. / Cedida

Badajoz también gana visibilidad

Marta considera que este tipo de reconocimientos no solo benefician a un establecimiento concreto, sino también a la hostelería pacense en su conjunto. A su juicio, Badajoz vive un momento de crecimiento gastronómico, con profesionales que apuestan cada vez más por la calidad, la innovación y la diferenciación. "Creo que es algo muy positivo para la hostelería local", sostiene. "En Badajoz hay muchísimo talento y este tipo de premios ayudan a situar la ciudad en el mapa".

Desde que se conoció la noticia, la propietaria de la cafetería asegura que han recibido más visitas, nuevos clientes y numerosos mensajes de cariño. "Hemos notado más movimiento y mucha gente nueva que viene a conocernos", apunta.

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La tarta estrella cheesecake de pistacho que elabora artesanalmente La Guinda del Pastel. / Cedida

"Tiene autenticidad", resume. "En los sitios pequeños muchas veces el trato es más cercano y todo se cuida de una manera muy personal. Al final, eso el cliente lo percibe".