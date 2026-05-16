César Pérez Gellida regresa a Badajoz con la novela que arranca en la provincia y promete "muchos giros" y "acción"

La provincia de Badajoz se convierte en el epicentro literario de César Pérez Gellida gracias a su última novela 'Nada bueno germina'. El escritor vallisoletano presenta esta obra en la 45ª Feria del Libro de Badajoz. Esta es la continuación de 'Bajo tierra seca' obra galardonada con el Premio Nadal 2024 y cuya trama "empieza aquí, en Extremadura".

"'Nada bueno germina' es la continuación de Bajo tierra seca, que es la novela ganadora del Premio Nadal de 2024, que es una historia que, casualmente, empieza en Extremadura. Se centra principalmente entre Zafra y Almendralejo", explica el autor.

Extremadura muy presente

La nueva entrega retoma la historia de Antonia Monterroso y Sebastián Costa en una narración que, según el propio Pérez Gellida, funciona como "una huida hacia adelante" de ambos personajes. "Empieza aquí, en esta tierra, y va a terminar en la mía, en Valladolid", ha explicado el escritor durante su atención a los medios de comunicación. Asimismo, ha confesado que ese recorrido geográfico era una de las ideas que tenía claras antes incluso de comenzar la novela.

La elección de Extremadura y, en concreto, de la provincia de Badajoz como punto de partida de la historia no es casual. César Pérez Gellida buscaba reproducir el contexto social y económico que vivió la protagonista que inspira parte de la obra. "Quería reproducir las mismas condiciones que se encontró la protagonista en la que se basa la novela", afirma.

El autor detalla que necesitaba un entorno rural y marcado por el peso del latifundismo y el caciquismo. "La zona de principios de siglo latifundista, donde además estaba el ingrediente del caciquismo, que me interesaba muchísimo, era aquí, en la provincia de Badajoz", ha asegurado.

"Es bastante más cañera que 'Bajo tierra seca'"

La novela, además, da un paso más en intensidad respecto a su predecesora. "Esta novela es bastante más cañera que 'Bajo tierra seca'", reconoce el escritor. Mientras la primera entrega servía como introducción al contexto político, social y económico de la época, 'Nada bueno germina' apuesta por un ritmo mucho más vertiginoso.

"Es una sucesión constante de acontecimientos. Es acción, acción, muchos giros y desde luego que es una novela muy rápida, muy trepidante y con muchas sorpresas", resume el autor.

Fiel a su estilo narrativo, Pérez Gellida defiende también la necesidad de provocar emociones incómodas en el lector para lograr una conexión más profunda con la historia. "Creo que es obligación incomodar al lector. Necesito llevarle a un lugar en el que disfrute mucho de la lectura, pero se sienta un tanto incómodo por todo lo que ocurre", afirma.

Para el escritor, la clave está en la empatía con los personajes. "Tienes que conseguir que empatice con los personajes para poder vivir la historia de una forma más potente", explica.

"Me han hablado muy bien de esta feria"

El regreso del autor a Badajoz tiene también un componente emocional. Aunque conocía la Feria del Libro pacense "solo por referencia", reconoce haberse encontrado con un evento de enorme nivel. "Me han hablado tan bien de la Feria del Libro de Badajoz que creo que es la mejor de España o la segunda mejor de España", bromeaba durante la comparecencia.

César Pérez Gellida ya visitó anteriormente la ciudad para presentar 'Bajo tierra seca', pero ahora vuelve con una continuación muy esperada por sus lectores extremeños. "Hay muchos lectores de Badajoz que ya conozco, así que volver a encontrarme con ellos y disfrutar", comenta.

El autor espera una presentación participativa y cercana. "Yo lo que trato siempre en mis presentaciones es de hacer que sea un encuentro entretenido, tanto para mí como para los asistentes", concluye.

Esta presentación se desarrollará en la carpa de conferencias este sábado a las 20.15 horas y a las 21.00 horas firmará ejemplares de su novela en l a carpa del ayuntamiento.