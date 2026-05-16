Juan del Val conquista la Feria del Libro de Badajoz: "Ver el cariño de la gente sigue emocionándome"

La Feria del Libro de Badajoz ha vuelto a convertirse este sábado en uno de los grandes puntos de encuentro culturales de Extremadura con la presencia de Juan del Val, uno de los autores más esperados de la programación de este año. El escritor compareció ante los medios antes de su firma de ejemplares y dejó claro el vínculo especial que mantiene con la capital pacense: "Vine a Badajoz y es la tercera vez que vengo", explicó con cercanía. "Siempre tengo la incertidumbre de una feria nueva, pero esta me gusta tanto que decidí volver".

El autor presenta ante los lectores su última novela, 'Vera, una historia de amor', una obra que define como "un libro de personajes" y que gira alrededor de Vera, una mujer de 45 años que toma "una decisión importante en su vida", la de divorciarse de la pareja con la que ha compartido más de dos décadas.

La historia de muchas mujeres

"Es una historia en la que yo creo que se pueden identificar muchas personas", asegura Del Val. "Habla de muchas mujeres que llegan a ese momento en el que intuyen que se pueden estar perdiendo algo y sienten que es casi el último momento para poder vivirlo".

A partir de esa ruptura, explicó el escritor, la protagonista conoce a Antonio, un hombre "diez años menor que ella" y perteneciente a "una realidad social completamente distinta". Desde ahí, la novela explora "el amor en todos sus ámbitos", desde las relaciones de pareja hasta el vínculo entre hermanos o entre madres e hijos.

El efecto Planeta

La visita de Juan del Val a la Feria del Libro de Badajoz llega además en uno de los momentos más importantes de su trayectoria literaria tras haber recibido el Premio Planeta 2025. Un reconocimiento que, según confiesa, ha supuesto "un recorrido importante" dentro de su carrera.

"El éxito es el éxito de la novela", afirmó. "El Premio Planeta consigue colocarte en un sitio interesante probablemente distinto al que estabas antes". Aunque ha recordado que sus anteriores libros "siempre habían funcionado muy bien", reconoce que el galardón ha ampliado todavía más el alcance de sus historias: "Muchos lectores se han acercado ahora a mi literatura".

"La literatura tiene sentido si hay lectores"

Durante la comparecencia, Del Val ha defendido además una literatura abierta al gran público y ha rechazado las visiones elitistas alrededor de los libros. "La literatura tiene sentido si hay lectores", sostuvo. "Un libro no tiene sentido si no hay nadie al otro lado que te vaya a leer".

El escritor insiste en que los eventos como la Feria del Libro de Badajoz representan precisamente esa conexión directa entre autores y ciudadanos. "Las ferias permiten unas relaciones normales y corrientes con los lectores", explicó. "Y cuantos más lectores tenga un libro, mejor".

"Es emocionante ver el cariño de la gente"

Además, avanzó que ya trabaja en nuevas historias y mostró su deseo de regresar próximamente a la ciudad. "Siempre se está escribiendo y pensando nuevas ideas", comentó. "Espero que el año que viene pueda estar aquí de nuevo".

Uno de los momentos más sinceros de la comparecencia llegó al hablar del cariño del público. Pese a acumular años de experiencia y éxitos editoriales, reconoció que las firmas y encuentros con lectores siguen emocionándole: "Pasan muchas ferias y muchas presentaciones, pero a mí no se me pasa la emoción". Y añadió con una sonrisa: "Es emocionante ver el cariño de la gente".