Últimos días
Programación del fin de semana en la Feria del Libro de Badajoz: Blue Jeans, César Pérez Gellida y Juan del Val ponen el broche de oro al evento cultural del año
El sábado reunirá presentaciones literarias, actividades infantiles y firmas de autores, mientras que el domingo la feria llegará a su fin con el Rincón de la lectura y el concierto de la Banda Municipal
La Feria del Libro de Badajoz 2026 afronta este fin de semana sus últimas jornadas en el paseo de San Francisco con una programación que este sábado 16 de mayo contará con Blue Jeans, César Pérez Gellida, Juan del Val y distintas propuestas infantiles entre sus principales atractivos.
La programación matinal comenzará a las 11.00 horas en la Carpa de Conferencias con la presentación de 'Cleo y el mago de las tres cuerdas', de Sergio Barquilla Rodríguez. A esa misma hora arrancará también la programación de Kids&Us en la Carpa temática-Ambigú gráfico, con actividades como 'Sensory-telling', 'Art&crafts!', 'Storytime! Gina Ginger' y 'Dance with Gina', que se repetirán a las 12.00, 13.00 y 13.45 horas.
De 11.00 a 14.30 horas permanecerá abierto el Rincón de la lectura en la Carpa infantil. La mañana continuará a las 11.30 horas con la presentación de 'Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego', de Manuel Cañada Porras, y a las 12.00 horas con el teatro infantil 'Perdiendo los papeles', de SuperPagüer, en la Carpa infantil.
A las 12.30 horas será el turno de María José García-Tomé, que presentará 'Cuando la vida duele'. Más tarde, a las 13.00 horas, Fanny Koma dará a conocer 'The Moon', y a las 13.30 horas se presentarán los libros 'El vuelo de la palabra', del Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Badajoz.
Tarde de presentaciones
La programación de tarde comenzará a las 17.30 horas con la presentación de 'Ángel', de Irene García Cabello, en la Carpa de Conferencias. Desde esa misma hora y hasta las 22.00 horas permanecerá abierto el Rincón de la lectura en la Carpa infantil.
A las 18.00 horas, Antonio Tena Centeno presentará 'Caminos de vida'. La actividad continuará a las 18.30 horas con 'Ocho pequeñas historias con nombre de mujer', de Emilia María González Vadillo, y con nuevas sesiones de Kids&Us en la Carpa temática-Ambigú gráfico a las 18.30, 19.30 y 20.15 horas.
A las 19.00 horas, Ángel Manuel Silva Ruiz presentará 'Viaje al universo literario' de Javier Cercas. Media hora después, a las 19.30 horas, llegará una de las citas destacadas de la jornada con Blue Jeans, que presentará 'Los 15 de Fosbury'.
El tramo final de la tarde incluirá un cuentacuentos, de 20.00 a 20.45 horas, en la Carpa infantil. A las 20.15 horas, César Pérez Gellida presentará 'Nada bueno germina', mientras que Juan del Val cerrará la jornada literaria a las 21.00 horas con 'Vera, una historia de amor'.
Firmas de libros
La carpa del ayuntamiento volverá a reunir a autores y lectores durante la jornada. Por la mañana, a las 12.00 horas firmará Manuel Cañada Porras; a las 13.00 horas, María José García Tomé; y a las 13.30 horas, Fanny Koma.
Por la tarde, las firmas comenzarán a las 18.00 horas con Irene García Cabello y Ángela López. A las 18.30 horas será el turno de Antonio Tena Centeno y, a las 18.45 horas, de Francisco Vaz Leal. A las 19.00 horas firmarán Emilia María González Vadillo y Ángel Luis Silva.
Las firmas más destacadas del tramo final de la jornada llegarán a las 19.30 horas con Juan del Val, a las 20.15 horas con Blue Jeans y a las 21.00 horas con César Pérez Gellida.
La feria llega a su fin el domingo
La Feria del Libro de Badajoz 2026 llegará a su fin este domingo 17 de mayo con una programación reducida respecto a las jornadas anteriores.
El cierre contará únicamente con el Rincón de la lectura, que permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 horas en la Carpa infantil, y con el concierto de la Banda Municipal de Música de Badajoz, previsto a las 13.00 horas en la Carpa de Conferencias.
- La Guardia Civil detiene en Badajoz a los responsables del robo del camión de los regalos de Monesterio (Badajoz)
- Dos personas heridas y dos equinos muertos, en un accidente entre Valverde y Olivenza (Badajoz)
- El Ayuntamiento de Badajoz oferta 225 puestos de trabajo temporales: estos son los requisitos
- Desalojados 17 migrantes sin hogar que dormían en la estación de autobuses de Badajoz
- 17 migrantes, sin refugio tras el desalojo en Badajoz: 'No entienden que los echen si no han hecho nada malo
- Joven de Mali en Badajoz: 'La Policía Nacional nos echó de la estación de autobuses
- Un incendio en la calle República de Brasil de Badajoz moviliza a los bomberos
- Piden 11 años de cárcel para un detenido con un kilo de cocaína tras una persecución de película en Badajoz