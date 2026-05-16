'Quicksilver', la fantasía que atrapa capítulo a capítulo

En la Feria del Libro de Badajoz hay sitio para todo, también para la fantasía. Entre los ejemplares de la librería Padre Rafael, Candela Bermejo recomienda Quicksilver, de Callie Hart, una novela de 750 páginas que combina fantasía, romance, guerra, criaturas féericas, vampiros y alquimia. Una mezcla que, según la librera, funciona porque construye poco a poco un mundo propio, lleno de personajes, reglas y secretos que el lector va descubriendo junto a la protagonista.

La historia sigue a una joven humana que, tras cruzar un charco de mercurio, aparece en un lugar desconocido. Allí descubre que el mundo humano y el féerico están conectados, aunque los humanos no lo sepan. En esa nueva realidad, marcada por conflictos y amenazas, la protagonista es tomada por una alquimista, una figura que llevaba años sin aparecer en la zona de los féericos y que podría ser clave para salvar lo que está ocurriendo.

Para Candela, uno de los atractivos del libro está en esa sensación de descubrimiento constante: "Tienes que ir entendiendo cómo va todo el mundo y cada personaje". La novela introduce distintos tipos de seres y poderes, pero también momentos de lucha en los que el romance queda en segundo plano y la trama se centra en sobrevivir, aprender y entender qué papel ocupa la protagonista en ese universo.

Un libro para desconectar

Candela recomienda Quicksilver porque es de esos libros que empujan a seguir leyendo. "Acabas un capítulo y quieres seguir con el siguiente porque quieres saber más", explica. Además, destaca que la historia permite desconectar: "Hace que olvides todo lo de tu alrededor y disfrutes una historia diferente".

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Para ella, su valor está en cómo une muchos elementos de la fantasía sin que resulten forzados: romance, alquimia, guerra, criaturas fantásticas y misterio. Una novela que engancha al lector y que invita a entrar en un mundo distinto al habitual, escrito con ritmo y con secretos suficientes para no querer salir de él.