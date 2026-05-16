Rica Pancita ya tiene fecha de apertura en El Faro de Badajoz: croquetas gigantes y sabores internacionales

El centro comercial El Faro sigue ampliando su oferta gastronómica con la llegada de Rica Pancita, una marca que en apenas seis meses ha logrado crecer hasta contar con dos establecimientos y que ahora desembarca en Badajoz con una propuesta basada en croquetas artesanales, empanadas argentinas y recetas con influencias brasileñas y portuguesas.

La inauguración oficial tendrá lugar el próximo 18 de mayo en un stand situado frente a Primark. La propia empresa anunciaba en sus redes sociales la apertura asegurando que los clientes podrán descubrir "croquetas 100 % artesanales y otras especialidades" elaboradas "con mucha ilusión".

Una carta como reflejo personal

Detrás del proyecto está Emanuel Damián Rodríguez, chef y propietario de Rica Pancita, cuya historia personal explica gran parte de la identidad gastronómica de la marca. "Soy nacido en Argentina y a los 5 años fui para Brasil, donde me quedé 22 años. Aprendí muchas cosas como la coxinha, la esfiha, el pan de queso o algunos salgados brasileños", relata.

Rodríguez explica que gran parte de ese aprendizaje llegó gracias a la madre de un amigo suyo en Brasil. "Lo aprendí todo con la madre de un gran amigo mío, que es boleira y salgadera, que es como se llama esa profesión allí", comenta. Más tarde, su etapa en Portugal terminó de completar su formación culinaria. "Después tuve 14 años en Portugal y también aprendí unas cositas portuguesas como pastel de bacalao, bifana o risoles", añade.

Toda esa mezcla cultural es precisamente la esencia de Rica Pancita. "Se encuentran cosas simples, pero muy buenas. Todas hechas por nosotros, todo hecho a mano y todo producción propia", destaca el empresario.

Aunque la carta incorpora referencias internacionales, hay un producto que para Rodríguez era imprescindible. "Por ser argentino, claro, la empanada argentina no podía faltar y, modestia aparte, me salen muy bien", afirma entre risas. De hecho, asegura que "es en teoría el único producto argentino" que ofrecerán en el nuevo espacio de Badajoz.

"El Faro siempre fue nuestro objetivo"

El desembarco en El Faro era un objetivo marcado desde prácticamente el nacimiento de la marca. "Cuando inauguramos Rica Pancita en noviembre del año pasado en Mérida, El Faro siempre fue un objetivo para nosotros", reconoce. El motivo tiene un importante componente emocional y estratégico. "Cuando vivía en Portugal, vivía aquí en el Alentejo y era el centro comercial que más frecuentaba, el que más cerca se quedaba de mi casa", recuerda.

Además, valora el enorme volumen de visitantes del complejo comercial. "Pasan una media de 10 millones de personas por año, lo que para nosotros es muy muy bueno", subraya.

Rodríguez también destaca el apoyo recibido durante todo el proceso de apertura. "La gerencia de El Faro fue impecable, siempre nos ayudaron en todo y nos orientaron muy bien", señala. Para el cocinero, abrir en este centro comercial supone cumplir un sueño empresarial. "Es un sueño abrir en un centro comercial para una marca que tiene un poquito más que seis meses", asegura. "Ya en seis meses tenemos tres tiendas: dos en Mérida y ahora El Faro", añade.

Uno de sus reclamos: los "croquetones"

Uno de los grandes reclamos de Rica Pancita son sus croquetas gigantes de entre 80 y 100 gramos, auténticos "croquetones" que apuestan por sabores poco habituales. "Tenemos algunas croquetas atípicas, como la de paella, que está licuada con arroz, azafrán verdadero y marisco fresco, y la transformamos en croqueta", explica.

También destacan variedades como la de pato al horno, la de carrillera de vaca uruguaya, la de calamar en su tinta o la de jamón ibérico. Sobre esta última, Emanuel detalla un proceso muy particular. "La nuestra se hace con puré de patata en vez de solo harina bechamel. La patata es más neutra que el trigo y realza mucho más el sabor del jamón ibérico", afirma.

La croqueta de jabalí ocupa además un lugar especial dentro de la historia de la marca. "Fue la pionera, la croqueta que hizo explotar Rica Pancita", asegura. Rodríguez explica que esa elaboración tuvo protagonismo durante su etapa como jefe de cocina de un restaurante incluido en la Guía Michelin 2025. "Esa croqueta de jabalí fue la que el inspector puso como principal", recuerda.

Degustaciones por la apertura

Con motivo de la apertura, Rica Pancita organizará degustaciones gratuitas para los clientes durante varios días. "Vamos a tener miniaturas para degustación para que los clientes puedan probar no solo el día de apertura, también intentaremos mantenerlo durante los primeros días", adelanta Rodríguez. El objetivo, explica, es que "todos conozcan nuestras croquetas".

La llegada de Rica Pancita refuerza así la oferta gastronómica de Badajoz con una propuesta artesanal, internacional y muy ligada a la experiencia personal de su creador, que busca conquistar al público pacense desde uno de los espacios comerciales con mayor afluencia de Extremadura.