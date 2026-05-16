Roban las joyas de la Virgen de los Remedios de Fregenal de la Sierra (Badajoz): "Han ultrajado lo más sagrado que tenemos"

La conmoción sigue instalada en Fregenal de la Sierra tras el robo perpetrado este viernes en el Santuario de Nuestra Señora Santa María de los Remedios, donde fueron sustraídas varias joyas que portaba la patrona de la localidad. La alcaldesa, Tina Rodríguez, ha relatado con profundo dolor cómo se produjeron los hechos y ha definido lo ocurrido como "una falta de respeto al fervor y a la fe de todo un pueblo".

El robo se produjo durante la tarde del viernes, en unas circunstancias especialmente llamativas por la enorme afluencia de personas que había en el entorno del santuario. Según explica la regidora, ese mismo día la Hermandad de San Isidro celebraba una misa en el templo y posteriormente una convivencia multitudinaria a escasos metros del recinto religioso.

El robo: varios anillos, pulseras y una cruz

"Nosotros salimos del santuario sobre las dos y media o tres menos veinte y a apenas cien o doscientos metros había una carpa con unos cuatrocientos hermanos de la hermandad comiendo", explica Tina Rodríguez. "Es increíble pensar que pudiera ocurrir algo así con tantísima gente alrededor", lamenta.

Una de las últimas imágenes de la Virgen de los Remedios durante la eucaristía en honor a San Isidro, antes de que se produjera el robo de sus joyas. / Cedida

El robo fue detectado sobre las cinco de la tarde. Los autores sustrajeron varios anillos, pulseras y una cruz que llevaba la imagen de la Virgen. Sin embargo, otros elementos de gran valor permanecieron intactos. "No han tocado la corona de diario, ni el cetro, ni el bastón de mando. También dejaron otras joyas y adornos que llevaba la Virgen", detalla la alcaldesa.

"Han entrado en la casa de todos los frexnenses"

La noticia provocó una profunda sacudida emocional entre los vecinos y devotos de la patrona frexnense. Más allá del valor económico de las piezas robadas, Tina Rodríguez insistió en que el golpe ha sido sobre todo sentimental y espiritual. "No es tanto lo económico. Nada es sustituible cuando se entrega con amor, con fe y con devoción, pero lo más doloroso es que se ha ultrajado lo más sagrado que tenemos en Fregenal", ha afirmado.

La alcaldesa utiliza una imagen especialmente contundente para describir el impacto del suceso en el municipio: "Han entrado en la casa de todos los frexnenses y han faltado al respeto a lo más maravilloso y lo mejor que tenemos, que es nuestra Virgen de los Remedios".

La alcaldesa de Fregenal de la Sierra, Tina Rodríguez, entrega el bastón de mando a la Virgen de los Remedios ante la atenta mirada del arzobispo de Mérida - Badajoz, José Rodríguez Carballo. / Cedida

Sin daños en las tallas

Uno de los aspectos que más tranquilidad ha generado dentro de la gravedad del episodio es que ni la talla de la Virgen ni la del Niño Jesús sufrieron daños. "Lo mejor dentro de todo esto es que las imágenes están bien", subrayó Rodríguez. La preocupación inicial fue máxima debido al recuerdo aún del ataque sufrido por la Virgen de la Estrella de los Santos de Maimona hace unos años. "Lo primero que pensé fue precisamente en aquello, en que hubiera pasado una desgracia semejante", confiesa.

A la derecha Tina Rodríguez, alcaldesa de Fregenal de la Sierra, junto a Mercedes Linares, concejala de la localidad, ante la Virgen de los Remedios. / Cedida

Tras descubrirse el robo, se activó inmediatamente un operativo con Guardia Civil, Policía Local y responsables de la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios. La investigación continúa abierta y desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de mantener la prudencia para no perjudicar el trabajo policial.

"Hay datos que no podemos facilitar y desde la Guardia Civil piden cautela a los medios y vecinos para no entorpecer la investigación", ha explicado la alcaldesa a este diario.

Comunicado de la asociación

La propia Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios emitió un comunicado oficial trasladando un "mensaje de absoluta serenidad y tranquilidad", subrayando que "la Sagrada Imagen no ha sufrido ningún tipo de daño y se encuentra en perfectas condiciones". Asimismo, confirmaron que los daños materiales "se limitan exclusivamente a las piezas de joyería hurtadas".

Como medida preventiva y para facilitar las labores policiales, el santuario permanecerá cerrado temporalmente hasta que concluyan las investigaciones. Desde la asociación agradecieron además "la comprensión, el respeto y la colaboración de todo el pueblo de Fregenal de la Sierra".

Comunicado de la Asociación de Nuestra Señora Santa María de los Remedios de Fregenal de la Sierra tras el robo. / La Crónica

"La Virgen es patrimonio de todos"

Pese al impacto emocional del robo, Tina Rodríguez ha defendido que este episodio no puede romper el vínculo de los devotos con la patrona. "La Virgen es patrimonio de todos y la gente tiene que seguir pudiendo acudir al santuario cuando la necesite", ha señalado. Además, recordó que la devoción a la Virgen de los Remedios trasciende las fronteras de la localidad y congrega cada año a fieles llegados de numerosos municipios de la comarca.

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"Dos desalmados no pueden quitarle a un pueblo entero su fe ni su devoción", concluye la alcaldesa, todavía afectada por un suceso que ha dejado a Fregenal sumido en la tristeza y la indignación.