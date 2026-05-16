Jonás Herrera

VÍDEO | La figura de Manuel Terrón Albarrán fue clave para la historia de Badajoz

Hablar de Manuel Terrón Albarrán es hacerlo de una de las figuras culturales más importantes y, al mismo tiempo, más desconocidas de la historia reciente de Badajoz y Extremadura. Arabista, historiador, bibliófilo, editor, dibujante, coleccionista de arte, académico, jurista y apasionado defensor de la identidad extremeña, su legado vuelve ahora a cobrar vida gracias a la exposición que la Feria del Libro de Badajoz dedica a su figura.

La muestra permite adentrarse en el universo intelectual de este pacense irrepetible a través de libros raros, manuscritos, dibujos, documentos históricos y parte de una biblioteca monumental que llegó a reunir cerca de 5.000 volúmenes. Detrás de esta recuperación documental está Emiliana Habela, documentalista del Archivo Municipal de Badajoz y una de las personas que mejor conoce la dimensión humana y cultural de Terrón Albarrán.