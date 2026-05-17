La 45ª Feria del Libro de Badajoz cierra entre buenas ventas y críticas de los libreros por la selección de autores

La 45ª Feria del Libro de Badajoz baja el telón este domingo con un balance desigual entre los expositores: satisfacción por la respuesta del público y las ventas, pero también críticas por la selección de algunos autores invitados y por la falta de participación de los libreros en la programación.

La lluvia de los primeros días no ha logrado empañar una edición que ha vuelto a llenar de ambiente literario el paseo de San Francisco. "Desde que empezó a salir el sol ha sido una remontada muy grande y está igualándose a la feria del año pasado, que ya fue muy buena", explica Álvaro Resina, de Librería Mapa, que cifra en "más de 900 títulos vendidos" sus números antes del cierre definitivo.

Balance global positivo

En términos comerciales, la sensación general entre los expositores es positiva. Antonio Morato, empleado de librería Padre Rafael, asegura que "el público ha respondido" y destaca que los visitantes "vienen buscando las últimas novedades" y están "bastante informados". En su caseta han funcionado especialmente los títulos como 'El detalle' de Jesús Carrasco o la biografía del Papa León XIV. Su balance sobre esta programación cultural es claro: "Que la gente nos visite y la plaza tenga este ambiente ya para mí es muy positivo", resume.

Antonio Morato, empleado de la Librería Padre Rafael, en su caseta de la Feria del Libro de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

También Agustín Lozano, propietario de Tusitala, percibe una edición sólida pese al mal tiempo inicial: "Las sensaciones han sido buenas. Creo que ha venido más gente incluso que otros años". Entre los libros más vendidos en su puesto cita de nuevo la novela 'El detalle', de Jesús Carrasco, junto con 'Han cantado bingo' de Lana Corujo, que estuvo presente en esta edición de la feria, y 'El coloquio de invierno', del escritor de Alburquerque Luis Landero.

Los datos de ventas se han movido en cifras similares a ejercicios anteriores. "Creo que es igual que el año pasado, más o menos", apunta Mai Saki, de Dulce de Locura, aunque reconoce que "hay un poquito menos de público". Por su parte, José Luis Marín, propietario de Librería Colón, que lleva participando en la Feria del Libro de Badajoz desde 1982, coincide en esa percepción y señala que "estamos un poquito por debajo de la cifra de otros años", aunque asegura haber vendido "más de 1.000 libros".

Mai Saki, de Dulce de Locura, en la Feria del Libro de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

La feria como motor cultural

Entre los títulos que más le han demandado durante esta edición destacan 'Comerán flores' de Lucía Solla Sobral, 'La intriga del funeral' de Eduardo Mendoza, y las novelas de Sonsoles Ónega. Sin olvidar muchas de las sagas infantiles, ya que el público más pequeño también es uno de los más importantes. La percepción de José Luis Marín en cuanto al nivel de lectura de la población pacense es más que positivo: "En Badajoz se lee y se lee un montón", reivindica.

José Luis Marín, propietario de Librería Colón, atiende a una clienta en la Feria del Libro de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Más allá de los números, él y otros muchos expositores apuntan que esta cita supone uno de los tres momentos de mayores ventas del año junto con la campaña de la vuelta al cole y la navideña. Coinciden en la importancia de la feria como motor cultural y escaparate para el sector. "Es un escaparate para nosotros y por supuesto para la ciudad de Badajoz", sostiene Marín. Desde Librería Mapa subrayan además el valor de salir de su entorno habitual: "Salimos de San Roque y aunque vienen del barrio, también nos damos a conocer más al resto de la población".

Álvaro Resina, de la Librería Mapa, atiende a un niño en la Feria del Libro de Badajoz 2026. / Diego Rubio Paredes

Críticas por la selección de autores

Sin embargo, el debate sobre la programación literaria ha marcado parte de esta edición. Varios expositores cuestionan la elección de algunos autores invitados y piden una feria "más plural" y centrada en la literatura.

José Luis Marín lamenta que determinados escritores "no han venido a hablar de libros, han venido a hablar de política". "La feria del libro no es eso", insiste. En la misma línea, Mai Saki considera que la programación debería ser "más respetuosa y plural, pero también más innovadora y diferente". "Una feria de libros es para la literatura", recalca.

Las críticas se intensificaron tras la presentación de Juan Soto Ivars, uno de los momentos más polémicos de la semana. "El viernes dolió", resume Mai Saki. Agustín Lozano va más allá y sostiene que "no se debería haber invitado" a este periodista y escritor porque el libro presentado le parece "dañino".

También varios libreros lamentan no participar en la selección de autores. "La organización ya tiene determinados los autores y no cuenta con los libreros", denuncia Lozano, quien asegura que esa petición ya se ha trasladado en otras ocasiones a la concejalía de Cultura.

Pese a las discrepancias, otros expositores rebajan el tono de la polémica. Antonio Morato defiende que "es muy complicado traer autores en el mes de mayo" por la coincidencia de ferias y cree que el ayuntamiento "lo ha organizado bastante bien". "Lo importante es que el público venga", sostiene.

Numeroso público llena dos de las casetas de la Feria del Libro de Badajoz / Diego Rubio Paredes

Balance del ayuntamiento

El balance institucional que ofrecen desde el Ayuntamiento de Badajoz llega con un mensaje claramente positivo. El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, asegura que la feria "sigue creciendo" y destaca las "colas interminables" en las firmas y el lleno constante en la carpa de conferencias. "La carpa nunca se vacía", recalca el edil, que insiste en que "cada tarde ha habido muchísimo ambiente". De esta forma, asevera que el crecimiento es más que notable: "Esta feria sigue sumando gente y sigue conociéndose fuera de Extremadura". Además sostiene que muchos autores "se van hablando maravillas de la feria".

Sobre la polémica por algunos autores, Casablanca defiende que "la Feria del Libro es una feria plural, libre y en la que cabe todo el mundo". "Aquí lo importante es el libro", sostiene el edil, que rechaza cualquier tipo de restricción: "La época en la que se restringían determinados libros creo que ya pasó".