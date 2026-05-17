Murdoku, el fenómeno editorial que arrasa en la Feria del Libro de Badajoz: "Ya hemos vendido más de 100 ejemplares"

En una Feria del Libro de Badajoz marcada por la variedad de géneros y el gran interés del público, hay un título que está sorprendiendo incluso a los libreros más veteranos. Se trata de Murdoku, de Manuel Garand, un libro que mezcla lógica, misterio y concentración y que se ha convertido en uno de los auténticos fenómenos de esta 45 edición.

Quien lo recomienda es José Luis Marín Caro, propietario de la histórica Librería Colón y uno de los libreros con más trayectoria en la feria. "Empezamos nosotros en el año 82", recuerda. Más de cuatro décadas después, sigue observando de cerca qué libros conectan con los lectores y este año tiene clara una de sus apuestas. "Ahora mismo es el libro más vendido que tenemos en la feria", asegura.

Más de 100 ejemplares vendidos en una caseta

El éxito de Murdoku no ha dejado de crecer desde el inicio del evento. "Ya hemos vendido más de 100 ejemplares y eso en Badajoz es importantísimo", destaca Marín. El librero explica que el libro ha llamado la atención porque va mucho más allá del sudoku tradicional. "No es solamente de números. Aquí entramos con personajes, con lógica, con asesinatos y hay que buscar pistas y encajarlas", explica.

La propuesta combina entretenimiento y agilidad mental en un formato que está despertando interés entre lectores de distintas edades. "Es como un sudoku, pero mucho más atractivo", resume el propietario de Librería Colón. Según cuenta, muchos psicólogos y psiquiatras ya lo recomiendan para trabajar la concentración y estimular la mente. "Esto ayuda muchísimo. También está muy relacionado con todos los problemas de salud mental y con las enfermedades degenerativas", señala.

"En el mundo del libro no solamente hay novelas para leer"

José Luis Marín considera que el éxito de Murdoku demuestra que el mundo editorial está cambiando y ampliando horizontes. "En el mundo del libro no solamente hay novelas para leer. Hay libros para investigar, para aprender historia o para ejercitar la mente", afirma. Precisamente esa combinación entre ocio y entrenamiento cognitivo parece haber convertido a esta obra en una de las sorpresas del año.

Aunque durante la feria también están funcionando novelas históricas, libros sobre Tartesos o autores como Eduardo Mendoza, Marín reconoce que pocos títulos han generado un fenómeno tan rápido como Murdoku. "Después saldrán muchos más porque cuando algo funciona todo el mundo intenta hacerlo, pero este ha sido el primero", comenta.

Con decenas de lectores acercándose cada día a preguntar por él, Murdoku se consolida como uno de los nombres propios de la Feria del Libro de Badajoz. Un libro diferente que demuestra que el público también busca retos, entretenimiento y nuevas formas de disfrutar de la lectura.