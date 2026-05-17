Badajoz mantiene viva la tradición de San Isidro con una romería marcada por la convivencia familiar y el orgullo por las raíces

El parque periurbano de Tres Arroyos vuelve a convertirse este fin de semana en el gran punto de encuentro de cientos de familias pacenses con motivo de la romería de San Isidro, una cita profundamente arraigada en la memoria colectiva de Badajoz y que este año ha dejado una imagen de convivencia, tradición y esperanza en torno al patrón de los campos.

El día grande ha arrancado con la eucaristía en honor a San Isidro, celebrada en la explanada de la ermita y cantada por la Asociación de Coros y Danzas Extremadura, que puso voz y folklore a una misa extremeña seguida por numerosos romeros. La celebración ha contado con una amplia representación institucional y social, entre ellos miembros de la corporación municipal, diputados regionales, la consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta de Extremadura, Mercedes Morán, así como representantes de hermandades, cofradías y de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEx), beneficiaria de la caminata solidaria organizada este fin de semana dentro de la programación de la romería.

Niños de la Asociación de Coros y Danzas Extremadura bailan delante de San Isidro. / Diego Rubio

Transmisión de las tradiciones

Uno de los momentos más costumbristas de la mañana ha llegado cuando los más pequeños de Coros y Danzas ofrecieron sus bailes tradicionales al santo de los agricultores, llenando de color y raíces extremeñas la explanada de la ermita. Minutos después de las 13.00 horas, San Isidro cruzaba la cancela de su ermita portado por una cuadrilla de costaleros que este año se estrenaba oficialmente bajo la dirección del capataz principal, Francisco Javier Rodríguez.

"Es darle un empujón a la cofradía con sangre joven, sangre fuerte y con mucho ánimo", explicaba Rodríguez durante la procesión, orgulloso de una cuadrilla nacida "para tirar del santo" y mantener vivas las costumbres. "No podemos perder nuestras tradiciones", defiende.

Un día de celebración en familia

Tras la procesión, las encinas han vuelto a convertirse en improvisados comedores familiares donde tortillas, sardinas, panceta, café de puchero y largas sobremesas marcan el ritmo de la tarde. Allí estaban familias como la de Lupe Benítez, que lleva medio siglo celebrando San Isidro en el mismo rincón del parque con su hermana y sus familias. "Por lo menos 50 años llevamos viniendo. Desde pequeñas ya veníamos con mis padres", recordaba mientras compartía jornada con hijos, sobrinos y nietos. Aunque reconoce que la romería "ha cambiado muchísimo", asegura que siguen siendo fieles a la tradición: "Mi cuñado y mi hermana vienen a las ocho de la mañana para coger el sitio. Aquí no se pone nadie más que nosotros".

Lupe Benítez, a la derecha, junto a su familia celebrando la romería de San Isidro en Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Mucho cambio

También regresaba este año Isabel Méndez Pilar, que no acudía desde hacía dos décadas. "Hemos venido toda la vida", aseguraba mientras preparaban petorejos y panceta y sacaban los filetes empanados bajo la encina. La romera lamentaba la transformación que ha vivido la fiesta con el paso de los años. "Antes había mercadillo, había cantinas, había muchísima más gente. Me da pena que esto no esté como estaba", ha confesado.

Isabel Méndez, a la izquierda, su marido y Juani Bautista, a la derecha, celebran San Isidro en Badajoz. / Diego Rubio

Un sentimiento compartido por la prima de su marido, Juani Bautista, que evocaba aquellas romerías multitudinarias de su infancia. "Nuestros padres nos levantaban a punta de día porque si veníamos tarde ya no cogíamos sitio", recordaba. "Era un día especial para nosotros. Las familias se juntaban y cogíamos varias encinas entre todos. Esa tradición se ha perdido y me da muchísima pena".

88 años sin faltar a la cita

Entre las romeras más veteranas se encontraba Fernanda Hernández, que a sus 88 años continúa acudiendo fielmente cada año a San Isidro. "Lo que más me gusta es la familia", resumía con sencillez. Su hija, Isabel María Romero, explicaba cómo décadas atrás su padre realizaba varios viajes en coche desde las cinco de la mañana para trasladar a vecinos y familiares hasta la romería.

Fernanda Hernández, sentada, e Isabel María Romero, con chaleco rojo en el centro, disfrutan junto a su familia de la romería de San Isidro. / Diego Rubio Paredes

"Antes veníamos todos los vecinos juntos. Esto ha evolucionado, pero a mal", lamenta, aunque reivindica el valor de mantener la convivencia familiar. "Es de las pocas veces que conseguimos reunirnos todos".

Balance "superpositivo"

Pese a la nostalgia de muchos romeros por aquellas estampas multitudinarias de décadas atrás, desde la Cofradía de San Isidro hacen un balance "superpositivo" de esta edición. Así lo aseguraba su secretaria, Verónica Crespo, quien destaca el crecimiento del número de hermanos y la buena acogida de las nuevas actividades impulsadas este año.

Verónica Crespo, secretaria de la Cofradía de San Isidro de Badajoz. / Diego Rubio

"Hemos querido darle vida a todo el fin de semana sin perder el objetivo principal, que es la misa extremeña y la procesión", explica. La caminata solidaria, los juegos tradicionales infantiles y la barra popular han sido algunas de las iniciativas que han contribuido a revitalizar la celebración. "Nos quedamos cortos con la comida porque se vendió todo", señalaba satisfecha.

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Crespo defendía además el valor natural y patrimonial del entorno de Tres Arroyos y animaba a los pacenses a redescubrir la ermita y la margen izquierda del parque periurbano. "Ojalá volvamos a ver estas praderas llenas como antes. Ese sería nuestro sueño", concluía.