Acibapem reclama coordinación institucional tras reunirse con José Luis Quintana por la situación de personas migrantes y sin hogar en Badajoz

La situación de las personas migrantes y sin hogar en Badajoz ha vuelto a situarse en el centro del debate institucional tras la reunión mantenida este lunes entre el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y representantes de la Asociación Ciudadana de Badajoz de Apoyo a las Personas Migrantes (Acibapem). El encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno en la mañana de este lunes, se produjo después de la polémica generada por la salida de varias personas de la estación de autobuses de la capital pacense durante la pasada semana en plena jornada de lluvia.

Desde Acibapem aseguran que solicitaron esta reunión para aclarar lo ocurrido y reclamar "una coordinación real entre administraciones" que permita ofrecer una solución estable a las personas que viven en la calle, especialmente a aquellas que son solicitantes de protección internacional y carecen de recursos habitacionales.

Polémica por el desalojo

Pedro Carrasco, miembro de la asociación, sostuvo tras el encuentro que, aunque desde la Delegación del Gobierno se insiste en que no existió un desalojo como tal, la realidad fue que se pidió a las personas que abandonaran la estación. "Si te invitan a irte de un sitio donde estás, ¿cómo lo llamamos? Para mí es un desalojo", ha afirmado. Según ha explicado, la salida se produjo de forma pacífica y sin incidentes, pero las personas afectadas terminaron pasando la noche bajo un puente debido a la falta de alternativas. Desde este colectivo señalan que el delegado del Gobierno ha dejado claro que ni desde la delegación ni desde la Jefatura Superior de Policía Nacional dieron la orden de desalojar.

La asociación sostiene que la situación no responde a un episodio puntual, sino a "un problema estructural" que se arrastra desde hace meses. Carrasco recuerda que ya el verano pasado se produjo una situación similar en la estación de autobuses y lamenta que todavía no exista una respuesta coordinada. "Venimos exigiendo esto a todas las administraciones: Junta de Extremadura, Diputación, Ayuntamiento y Delegación del Gobierno. Cada uno sabe perfectamente cuáles son sus competencias y tienen que colaborar para buscar soluciones", señala.

Creación de un centro

En este sentido, Acibapem reclama la creación de "un centro de transeúntes o un recurso estable" que permita atender a personas sin hogar y migrantes en situación de vulnerabilidad. Juan Verdasco explica que la reunión ha servido también para trasladar formalmente esa petición al delegado del Gobierno. "Queremos que exista una interlocución entre administraciones para crear un centro donde las personas puedan tener un techo y ser derivadas según su situación", ha indicado.

Verdasco ha defendido que la problemática no debe reducirse únicamente a la inmigración, sino al "déficit de recursos sociales" existentes en la ciudad. "Badajoz no está peor que otras ciudades de Extremadura en cuanto a inmigración, pero sí es uno de los lugares donde menos recursos hay para personas sin hogar", ha afirmado. Según detalla, en una ciudad de más de 150.000 habitantes únicamente existe un centro con 28 plazas, una cifra que considera "manifiestamente insuficiente".

Además, ha comparado la situación con la de Cáceres, donde existen un centro de día y otro de pernoctación impulsados por el ayuntamiento. "No podemos meter en el mismo saco a todo el mundo. Cada caso necesita una atención específica", ha insistido.

Medio centenar de personas sin hogar

La entidad social calcula que actualmente en Badajoz puede haber alrededor de medio centenar de personas viviendo en la calle, aunque reconoce que se trata de una cifra cambiante. "Ningún número es aceptable, sean 50 o sean cinco personas", ha afirmado Verdasco, quien subraya que el problema persiste aunque determinadas situaciones concretas hayan sido resueltas temporalmente.

Por su parte, Conchita Ruiz, miembro de Acibapem, asevera que la asociación no dejará de exigir responsabilidades a las instituciones. "La no asunción de responsabilidades no significa que el problema desaparezca", ha manifestado. Según explica, aunque recientemente se ha dado solución habitacional a una veintena de personas, ya existen nuevos casos similares en la ciudad. "El problema persiste", reitera.

Acibapem también critica la falta de respuesta directa por parte del alcalde de Badajoz. Según ha denunciado Carrasco, la asociación pidió una reunión con el regidor municipal, pero la petición fue derivada al concejal de Servicios Sociales. La organización insiste en que el ayuntamiento debe asumir sus competencias en materia de atención a personas sin hogar y recuerda que el albergue de El Revellín podría utilizarse en situaciones de emergencia, tal y como ocurrió durante las inundaciones registradas en la zona del río Gévora.

"Esa noche de alerta por lluvia nadie se acordó de las personas que vivían en la calle", ha lamentado Carrasco, quien pide una actuación "más humana" por parte de todas las administraciones implicadas.

El Estado "ejerce sus competencias"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido la actuación de la Administración General del Estado respecto a la situación de las personas migrantes y sin hogar en Badajoz y niega que existiera una orden de desalojo de la estación de autobuses por parte de la Delegación del Gobierno o de la Jefatura Superior de Policía. «No hubo ninguna orden ni del delegado del Gobierno ni de la Jefa Superior de Policía de desalojar la estación de autobuses», ha afirmado Quintana tras reunirse con representantes de Acibapem.

El delegado insiste en diferenciar las competencias de cada administración y sostiene que la atención a personas sin hogar corresponde a otras instituciones. Sí reconoció que las competencias relacionadas con protección internacional y ayuda humanitaria corresponden al Estado y defendió que esos recursos se están activando en Extremadura "sin ningún tipo de problema". Así, ha explicado que las personas que cumplían los requisitos para acceder a recursos estatales fueron derivadas y atendidas. "Las competencias que corresponden a la Administración General del Estado están ejerciéndose", asegura.

En relación con la petición de Acibapem para crear un centro de transeúntes en Badajoz, el delegado ha reiterado que esa medida depende del ayuntamiento o de la Junta de Extremadura. "Al Estado se le pueden pedir aquellas cuestiones que son de sus competencias. Las que no lo son, nosotros estamos aquí para colaborar en todo lo que haga falta, pero las tiene que ejecutar quien corresponde", ha indicado.

También ha respondido a las críticas sobre la falta de coordinación institucional y defiende la disposición de la Delegación del Gobierno a mantener diálogo con colectivos y administraciones: "Recibimos a todo el mundo y estamos abiertos a conversar sin ningún problema", ha afirmado. No obstante, ha querido dejar claro que la Delegación del Gobierno no asumirá funciones que no le corresponden.

El delegado subraya que el debate sobre si los recursos son suficientes debe plantearse a las administraciones competentes.

Respuesta del ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Badajoz, consultado sobre esta situación, remiten a las explicaciones ofrecidas anteriormente y recuerdan que anualmente destinan recursos para atender a personas vulnerables y sin hogar a través de Cáritas, los comedores sociales y otras entidades sociales de la ciudad.

Asimismo, fuentes municipales señalan que el consistorio ya intentó impulsar en el pasado un recurso específico para personas sin hogar en el barrio de El Progreso, aunque finalmente el proyecto fue descartado tras el rechazo vecinal y del PSOE a su construcción.

Mientras tanto, Acibapem insiste en que seguirá reclamando soluciones y manteniendo reuniones con todas las administraciones competentes. "El único color que vemos es el de la humanidad", concluye Verdasco.