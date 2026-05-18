Los alcaldes del PP en la provincia de Badajoz no irán a más actos oficiales de la diputación

El PP de la provincia de Badajoz ha anunciado este lunes que sus alcaldes no volverán a asistir a ningún acto oficial organizado por la Diputación de Badajoz. A través de un comunicado, el partido explica que adopta esta "drástica" medida como respuesta ante "el intolerable sectarismo institucional y el desprecio" continuo que demuestra la presidenta de la corporación provincial, Raquel del Puerto, hacia los municipios gobernados por los populares.

El PP ha recordado que el pasado febrero ya denunció públicamente "esta total falta de respeto institucional" por parte de la máxima responsable de la diputación, que debería ser una administración pública dedicada a atender, escuchar y resolver problemas de todos y cada uno de los municipios de la provincia, pero que, a su juicio, "solo lo hace selectivamente para los del PSOE a los que se da un trato preferente".

En este sentido, los populares señalan que, de 2025 hasta el mes de enero de 2026, de los 26 alcaldes que ha recibido Del Puerto en su despacho todos han sido del PSOE y ninguno del PP, y que, desde febrero de este año hasta, la presidenta se ha reunido con otros 15: 13 del PSOE, uno de Juntos por Extremadura y 1 del PP, lo que, sostienen, "demuestra la falta de objetividad y respeto al principio de igualdad que sustenta la agenda de la presidenta".

El PP provincial denuncia "la doble vara de medir injustificable" en la gestión de la diputación, ya que mientras la presidenta recibe con total normalidad y de forma directa en su despacho a los alcaldes del PSOE, "cierra sistemáticamente las puertas a los representantes del Partido Popular".

Además, consideran "ofensivo" que delegue las reuniones de trabajo solicitadas por el PP en el vicepresidente primero o en los diferentes diputados de área. "Esta actitud demuestra que la presidenta considera a los alcaldes del PP como representantes de menor nivel, menospreciando no solo a los regidores, sino a los miles de vecinos de la provincia a los que representan", se quejan los populares.

Frente a ello, el partido ve "curioso" que sí se solicite y se invite a sus alcaldes a determinados actos oficiales de la Diputación de Badajoz, "en los que desde su presidencia se quiere seguir fingiendo esa imagen de puertas abiertas a todos que dista mucho de la realidad cotidiana que sufren los representantes del PP".

Los populares exigen "el fin inmediato de estas actitudes sectarias" y recuerdan que la diputación debe gobernar para todos los municipios por igual, sin distinción de siglas políticas. Hasta entonces, según señalan, sus alcaldes no volverán a participar en la agenda institucional de la institución provincial.

"Polémica artificial"

Por su parte, la Diputación de Badajoz ha rechazado las acusaciones de sectarismo institucional del PP y ha lamentado que se trate de "generar una polémica artificial" precisamente en un momento en el que la institución provincial está impulsando "algunos de los mayores planes de inversión municipal de su historia, dirigidos a todos los ayuntamientos sin distinción política alguna".

Además, ha negado "categóricamente" sobre la supuesta falta de atención institucional a sus alcaldes populares y ha explicado que la actividad diaria de la presidencia y el equipo de gobierno provincial responde a una intensa agenda institucional y de gestión, motivo por el que numerosas reuniones son atendidas por los distintos vicepresidentes o diputados delegados, como ocurre en cualquier otra administración pública. Así, asegura que varios alcaldes han sido recibidos por el vicepresidente primero, Juan María Delfa, "quien representa plenamente a la institución provincial y ejerce sus funciones con absoluta normalidad y legitimidad institucional".

A través de un comunicado, la institución ha calificado de "paradójico" que el PP provincial cuestione la acción de la diputación "cuando en los últimos días" se han dado a conocer importantes programas económicos que repercutirán directamente en el desarrollo y la mejora de servicios e infraestructuras de todos los municipios de la provincia, "con independencia del color político de sus gobiernos locales".

En este sentido, ha defendido que, frente a quienes "pretenden instalar el enfrentamiento partidista", la institución provincial continúa trabajando "desde la responsabilidad institucional y la cooperación municipal, demostrando con hechos que aquí no se gobierna con chinchetas, sino pensando en el conjunto de la provincia y en los ciudadanos de los 175 municipios y entidades locales menores, además de las cinco grandes ciudades".

Iniciativas de "enorme relevancia"

A este respecto, recuerda que la presidenta provincial ha presentado recientemente iniciativas "de enorme relevancia" para el municipalismo pacense, entre ellas, el Plan Avanzamos, dotado con 50 millones de euros, la mayor cuantía de la historia de este programa, y del que la mitad se destinará a inversiones municipales.

A ello, añade el Plan de Infraestructuras Municipales, con 2,5 millones de euros; el Plan de Accesibilidad, con 700.000 euros; el Plan de Murales Municipales, con medio millón de euros; el Plan de Emergencias, dotado con 3,4 millones de euros o el Plan de Servicios Sociales para municipios menores de 20.000 habitantes y entidades locales menores para financiar equipamientos y actuaciones de mejora en centros de día y residencias municipales acreditadas por el SEPAD, y que cuenta con un presupuesto de 2 millones. Además, destaca que la diputación mantiene una línea específica de ayudas para la redacción de proyectos municipales con un presupuesto de 600.000 euros.

"Todos estos recursos llegan a los ayuntamientos bajo criterios objetivos, transparentes y equitativos, sin exclusiones ni discriminaciones políticas", ha asegurado.

La institución provincial considera "especialmente llamativo" que el PP trate de hablar de sectarismo "cuando son numerosos los alcaldes y alcaldesas que denuncian el trato desigual que reciben desde la Junta de Extremadura, donde sí se están produciendo decisiones que afectan a la financiación y sostenimiento de servicios públicos esenciales en municipios gobernados por partidos distintos al PP", ha afirmado.

"No solo preocupa el recorte o la falta de apoyo económico a servicios fundamentales que prestan los ayuntamientos, sino también la utilización partidista de las instituciones por parte del Ejecutivo autonómico, olvidando que en todos los pueblos, independientemente de quién gobierne, viven ciudadanos y ciudadanas que merecen el mismo respeto y las mismas oportunidades", ha añadido.

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"La Diputación de Badajoz seguirá manteniendo abiertas sus puertas al diálogo, a la colaboración y al trabajo conjunto con todos los municipios de la provincia, desde el respeto institucional y la defensa del interés general por encima de cualquier estrategia partidista", concluye.