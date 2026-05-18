La asistencia a las Escuelas Deportivas Municipales de Badajoz supera el 80%

Las Escuelas Deportivas Municipales de Badajoz encaran el fin del curso 2025/2026 con un porcentaje de fidelidad del 81% de media. Esto quiere decir que de los 4.538 alumnos que se inscribieron, 4.086 han asistido a las 22 disciplinas deportivas que se ofertan.

El concejal de la Fundación Municipal de Deportes (FMD), Juan Parejo, ha destacado este buen dato en la presentación del acto de clausura de las escuelas, que se celebrará el próximo sábado en las instalaciones de La Granadilla.

La asistencia no es similar en todas las modalidades y oscila entre el 65% del tenis -la más baja- y el 100% de ajedrez, con los participantes más fieles. Hay otras disciplinas que alcanzan cifras significativas como el patinaje (95%); pádel y gimnasia artística (94%); y bádminton (92%).

El deporte 'rey' en esta 39 edición de las escuelas ha vuelto a ser el fútbol, con 662 inscritos, seguido de patinaje (568); psicomotricidad (435); natación (386); juegos predeportivos (380); y baile moderno (373).

El 49% de los alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales son niños y el 51%, niñas, que han practicado sus deportes favoritos en 62 sedes, a las que este curso se han incorporado el remodelado campo de fútbol de La Picuriña y el polideportivo de Pardaleras. La FMD cuenta con 62 monitores y, además, hay 11 disciplinas que se imparten a través de convenios con clubes deportivos de la ciudad. El concejal ha puesto en valor su trabajo y ha defendido la importancia de esta colaboración público-privada para crear "cantera".

Al hacer balance del curso, Parejo también se ha referido a las escuelas de perfeccionamiento, con 11 modalidades, y a los 15 grupos especiales que ha habido, dirigidos a alumnos con capacidades diferentes y a colegios de atención educativa preferente.

Además, desde el pasado mes de septiembre, cuando arrancaron las escuelas deportivas, se han llevado a cabo 285 actividades complementarias, entre competiciones, exhibiciones y convivencia.

El concejal quiso visibilizar el "esfuerzo" del Ayuntamiento de Badajoz, que destina 480.000 euros a las Escuelas Deportivas Municipales, para que miles de niños puedan practicar deporte de manera gratuita, al tiempo que se facilita la conciliación a los padres. "Es raro no encontrar a alguien que no haya pasado por las escuelas en estos 39 años y ese es el gran legado de la FMD a la ciudad", ha señalado el concejal, quien ha recordado que de ellas han salido destacados nadadores y atletas, entre ellos, la 'olímpica' Miriam Casillas.

Acto de clausura

El broche a este intenso curso deportivo se pondrá con el acto de clausura el 23 de mayo en el pabellón de La Granadilla, que ya "luce renovado" y a falta solo de que se coloque el 50% de los nuevos asientos, que, según Parejo, estarán listos antes del verano. La recepción de los participantes será a las 9.45 horas y a las 11.00 horas comenzará el desfile con los alumnos de las distintas modalidades deportivas. Habrá un espectáculo de animación a cargo de la escuela de circo Espacio La Rota, aperitivo, dj y el tradicional chapuzón en la piscina para los alumnos.

Más de 300 personas, entre personal de la FMD, colaboradores, voluntarios, Protección Civil y Cruz Roja, velarán por la seguridad y el buen desarrollo de la clausura.

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Parejo, que ha comparecido acompañado por el jefe de servicio y gerente de la FMD, Alberto Martínez, y el coordinador de las Escuelas Deportivas Municipales, Álvaro Mayoral, ha valorado el trabajo de todo el equipo de la FMD por su labor. "Sin ellos, sería imposible, son los verdaderos artífices y el motor de las escuelas", ha dicho.