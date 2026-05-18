El CD Badajoz denuncia una agresión a Bermúdez en el partido contra el Jaraíz

El Club Deportivo Badajoz ha denunciado públicamente la agresión sufrida por su jugador José Manuel Bermúdez 'Bermu' durante el encuentro disputado este domingo ante el CF Jaraíz, correspondiente a la ida de las semifinales regionales del playoff de ascenso a Segunda Federación. La entidad blanquinegra ha condenado los hechos a través de un comunicado en redes sociales, en el que asegura que el futbolista fue agredido por un aficionado del equipo contrario.

"Desde el Club Deportivo Badajoz queremos condenar la agresión sufrida en el partido de ayer a nuestro jugador Bermu por parte de un aficionado del equipo contrario. Deseamos que la justicia deportiva actúe en consecuencia para que estos hechos no se vuelvan a repetir", ha expresado el club, quien ha finalizado la publicación con un mensaje de ánimo a su delantero. "Estamos contigo", señala.

El incidente se produjo en un partido de máxima tensión competitiva, en el que el Badajoz cayó por 1-0 en el Municipal de Jaraíz de la Vera. El tanto de Rubén Cabeza en la segunda mitad dio ventaja al conjunto local y obliga a los blanquinegros a remontar el próximo domingo en el Nuevo Vivero, si quieren seguir adelante en la pelea por el ascenso.

El choque, presenciado por unos 3.000 espectadores, terminó con un descuento prolongado tras un enfrentamiento en la zona próxima de los banquillos, en el que estuvieron implicados aficionados de ambos equipos.

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El CD Badajoz espera ahora que los organismos competentes actúen tras lo ocurrido y que se adopten las medidas necesarias para evitar que este tipo de episodios vuelvan a repetirse en un terreno de juego.