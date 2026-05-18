Badajoz reúne a la élite mundial de las matemáticas en un homenaje internacional a Nigel Kalton

Badajoz se convertirá esta semana en punto de referencia internacional para la investigación matemática avanzada con la celebración del congreso 'The Kalton years 2010-2026', una cita científica de primer nivel que reunirá en la Universidad de Extremadura a algunos de los mayores especialistas del mundo en teoría de espacios de Banach y análisis funcional.

El encuentro, que tendrá lugar desde este martes, día 19, hasta el viernes, día 22, en la Facultad de Ciencias, rendirá homenaje a Nigel Kalton (1946-2010), considerado una de las figuras más brillantes e influyentes de las Matemáticas contemporáneas.

Organizado por el grupo de investigación BANEXT del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Extremadura (IMUEx), el congreso situará de nuevo a la UEx en el mapa internacional de la investigación de vanguardia y dará continuidad al legado científico de Kalton, cuya obra sigue marcando el camino de nuevas generaciones de investigadores.

Reconocidos expertos internacionales

La cita contará con la participación de reconocidos expertos internacionales como Fernando Albiac, José L. Ansorena, Florent Baudier, Bruno M. Braga, Félix Cabello Sánchez, Jesús M.F. Castillo, Gilles Godefroy, Gilles Lancien, Pedro Tradacete y Peter Scholze, entre otros.

Precisamente, uno de los grandes reclamos del programa será la intervención de Scholze, profesor de la Universidad de Bonn y ganador de la Medalla Fields en 2018, considerada el equivalente al Premio Nobel de las Matemáticas. El prestigioso matemático impartirá una conferencia plenaria online dedicada al 'Análisis funcional líquido'.

Además de su dimensión científica, el encuentro incorporará un guiño artístico y simbólico a través de su cartel oficial, que incluye una ilustración de Jill Thompson para la célebre serie The Sandman, de Neil Gaiman, inspirada en el mito clásico de Orfeo.

Podrán seguirse en directo

Con vocación abierta e internacional, todas las sesiones podrán seguirse íntegramente en directo a través de YouTube, lo que permitirá acercar la investigación matemática de máximo nivel a estudiantes, investigadores, divulgadores y público interesado de cualquier parte del mundo.

Noticias relacionadas

La celebración de este congreso ha sido posible gracias al trabajo del grupo BANEXT y al respaldo de la Universidad de Extremadura, el IMUEx, el Departamento de Matemáticas, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Badajoz, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.