Badajoz reunirá el 26 de mayo al ecosistema extremeño de innovación y ciberseguridad en la Gala Extrema Ciber

La ciberseguridad se ha convertido en uno de los grandes desafíos del presente y, también, en una oportunidad estratégica para regiones que aspiran a consolidar un tejido tecnológico competitivo. Con esa mirada puesta en el futuro, Badajoz acogerá el próximo 26 de mayo la Gala Extrema Ciber, una cita promovida por la Junta de Extremadura que reunirá en el Auditorio Ibercaja a buena parte del ecosistema regional vinculado a la innovación, la transformación digital y la protección tecnológica.

El encuentro nace con la vocación de convertirse en un foro de referencia para reconocer el talento extremeño y poner en valor las iniciativas que, desde distintos ámbitos, están contribuyendo a reforzar la cultura de la ciberseguridad en la comunidad autónoma. Empresas, startups, instituciones públicas, universidades, profesionales especializados y representantes del sector tecnológico compartirán espacio en una jornada concebida para impulsar conexiones, generar oportunidades y analizar los retos que plantea la nueva era digital.

Fomento de la seguridad digital

La gala forma parte de las acciones desarrolladas a través de ExtremaCiber, la iniciativa impulsada por la Junta de Extremadura para fomentar la sensibilización, la formación y la divulgación en materia de seguridad digital. El programa pretende fortalecer el ecosistema tecnológico regional en un contexto marcado por la creciente digitalización de servicios, empresas y administraciones públicas.

Uno de los momentos centrales del evento será la entrega de reconocimientos del Concurso Extrema Ciber, una convocatoria que ha servido para identificar proyectos y experiencias innovadoras relacionadas con la prevención de amenazas digitales, la protección de infraestructuras tecnológicas, la divulgación especializada o el desarrollo de nuevas herramientas de ciberseguridad.

La iniciativa ha logrado reunir propuestas procedentes de ámbitos muy diversos, desde empresas tecnológicas y centros universitarios hasta administraciones públicas, startups y profesionales independientes. Esta amplia participación refleja el crecimiento de un ecosistema regional cada vez más interesado en desarrollar entornos digitales seguros, resilientes y preparados para afrontar los desafíos tecnológicos actuales.

Reflexión y análisis sobre el futuro del sector

La jornada también pondrá el foco en la reflexión y el análisis sobre el futuro del sector. El encargado de abrir este apartado será Carlos Molina, fundador de Multiversial y experto en innovación estratégica y transformación digital, que ofrecerá la conferencia titulada 'La ciberseguridad en la era de la innovación radical'.

Durante su intervención abordará el impacto que están teniendo tecnologías como la inteligencia artificial en la evolución de las amenazas digitales y en la manera en que organizaciones e instituciones deben prepararse para proteger sus sistemas y servicios. La irrupción de nuevos modelos tecnológicos y el aumento de los ciberataques obligan a replantear estrategias y capacidades de respuesta.

La programación continuará con la mesa redonda 'Ciberseguridad 2030: anticipar, innovar y proteger', un espacio de debate centrado en las tendencias que marcarán el futuro de la seguridad digital y en la necesidad de reforzar la cooperación entre el ámbito público y privado.

En este diálogo participarán Antonio Fernández Requejo, director general de Servicios Digitales Críticos de la Junta de Extremadura; Patricia Moreno Luna, CEO y fundadora de AICIR; y Alejandro Cristo García, cofundador de Himalaya Computing. Los tres compartirán su visión sobre cuestiones como la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la resiliencia digital o el papel de las startups en la construcción de un ecosistema más sólido y competitivo.

Espacio de encuentro para el talento tecnológico

Más allá de las ponencias y reconocimientos, la Gala Extrema Ciber aspira a consolidarse como un espacio estable de encuentro para el talento tecnológico extremeño. La intención es favorecer la creación de redes de colaboración entre empresas, instituciones y profesionales, al tiempo que se proyecta la imagen de Extremadura como una región comprometida con el desarrollo de capacidades digitales avanzadas.

El evento tendrá carácter gratuito hasta completar aforo y finalizará con un espacio de networking orientado a facilitar el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de colaboración entre los asistentes.

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ExtremaCiber está promovida por la Junta de Extremadura en colaboración con INCIBE y cofinanciada con fondos europeos Next Generation EU, dentro de las estrategias destinadas a impulsar la transformación digital y fortalecer la ciberseguridad en el conjunto del territorio.